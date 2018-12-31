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Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 31.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Muş'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 2 kepçeyle köy yolları açılmaya çalışılırken ise çığ düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karlar iş makineleri yardımıyla temizlendi. Öte yandan Meteoroloji Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

İl Özel İdaresi ekipleri, 7 köy ve 18 mezra yolu olan, deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı'nda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 günden beri kapalı olan 266 köy yolunu açmak için kar ve fırtınayla mücadele ediyor. Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı, 5 metreyi buldu. Bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 2 kepçeyle köy yolları açılmaya çalışıldığı sırada çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş makineleriyle karlar temizlendi. Özel İdare Yol İşleri Şefi Nazım Diner, "Kar açma çalışması yaparken, 26'ncı kilometrede çığ düştü. Çalışanlarımıza çok şükür bir şey olmadı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Kar yanında tipi nedeniyle çok zor şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan Erzincan'da 301, Muş'ta 266, Ağrı'da 51, Erzurum'da 27 ve Kars'ta 5 köy yolu kardan kapandı. Bölgede kar yağışının, etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

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YOĞUN KAR VE ÇIĞ UYARISI

Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görülmesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van'da 2, Hakkari'de 6, Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de ve Muş'ta 2 ve Bitlis'te 0 derece olacak.

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Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksama, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. (DHA)

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