Musa Soykarcı’dan Engelliler günü mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soykarcı mesajında, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü toplumun her kesiminde olduğu kadar spor için de önem arz eden bir gündür. Engelli spor kulüplerimiz bünyesinde yetişen ve ülke sporuna katkı sağlayan onlarca branşta ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı yüzlerce sporcu kardeşlerimizin varlığı bizlere mutluluk vermektedir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, gerek yönetimde, gerekse sahada birlikte çalıştığımız engelli spor kulüpleri yönetim ve sporcu kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Onlara yeterli imkan verildiğinde her platformda ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiklerini biliyor onlarla gurur duyuyorum. Bundan sonra da spor hayatlarında her zaman yanlarında olacağımızı yeniden vurgulayarak 3 Aralık Dünya engelliler farkındalık gününün tüm engelli vatandaşlarımız adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.