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Musa Soykarcı’dan Engelliler günü mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Soykarcı mesajında, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü toplumun her kesiminde olduğu kadar spor için de önem arz eden bir gündür.

Musa Soykarcı’dan Engelliler günü mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Soykarcı mesajında, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü toplumun her kesiminde olduğu kadar spor için de önem arz eden bir gündür. Engelli spor kulüplerimiz bünyesinde yetişen ve ülke sporuna katkı sağlayan onlarca branşta ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı yüzlerce sporcu kardeşlerimizin varlığı bizlere mutluluk vermektedir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, gerek yönetimde, gerekse sahada birlikte çalıştığımız engelli spor kulüpleri yönetim ve sporcu kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Onlara yeterli imkan verildiğinde her platformda ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiklerini biliyor onlarla gurur duyuyorum. Bundan sonra da spor hayatlarında her zaman yanlarında olacağımızı yeniden vurgulayarak 3 Aralık Dünya engelliler farkındalık gününün tüm engelli vatandaşlarımız adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Musa Soykarcı’dan Engelliler günü mesajı

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Kayseri Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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