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Muslera'da son dakika! Trabzon maçında oynayacak mı?

10.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, geçtiğimiz gece Ekvador maçına 11'de başladı. Yıldız oyuncu yarın İstanbul'a geliyor. Trabzon’a takımdan ayrı gidecek olan tecrübeli kaleci, zorlu maçta kaledeki yerini alacak.

Muslera'da son dakika! Trabzon maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın durumu belli oldu. Ülkesinin Milli Takım kampında bulunan yıldız kaleci, pazar günü oynanacak zorlu maçta kalesinde yer alacak.

Geçtiğimiz gece Ekvador maçına çıkan Muslera, karşılaşma sonrası uzun bir uçak yolculuğu yapacak ve İstanbul'a gelecek. Cumartesi akşamı İstanbul'a gelecek olan tecrübeli file bekçisi, takımdan ayrı olarak Trabzon'a gidecek ve maç kadrosunda olacak.

Tecrübeli kaleci, uçuşun planlandığı gibi gitmemesi durumunda Pazar sabahı Trabzon'da olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Fernando Muslera
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