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Muslera'nın yeni takımından kazanacağı maaş görenleri hayrete düşürdü!

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera, uzun yıllar sonrası takımdan ayrılmaya karar vermiş ve Güney Amerika'ya geri dönmüştü. Estudiantes ile anlaşan Fernando Muslera'nın yıllık kazanacağı maaş herkesi şaşırttı.

Muslera'nın yeni takımından kazanacağı maaş görenleri hayrete düşürdü!
Emre Şen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes'ten kazanacağı maaş görenleri şaşkına çevirdi. Galatasaray'dan ayrılarak ailesiyle birlikte Güney Amerika'ya dönme kararı alan Muslera, resmi sözleşmeyi imzaladı.

GALATASARAY'DAN 3,5 MİLYON EURO KAZANIYORDU

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Galatasaray'ın kalesini 14 yıldır koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılardan yıllık 3,5 milyon Euro para kazanıyordu. Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Muslera'nın yeni maaşı şaşırttı.

"SUDAN UCUZ"

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Estudiantes'e imza atan Muslera'nın Arjantin ekibinden aylık 90 bin dolar para kazanacağı yazıldı. Buna göre Muslera; Galatasaray'dan aldığının 3'te 1'ini kazanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
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