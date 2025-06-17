Muslera'nın yeni takımından kazanacağı maaş görenleri hayrete düşürdü!

Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes'ten kazanacağı maaş görenleri şaşkına çevirdi. Galatasaray'dan ayrılarak ailesiyle birlikte Güney Amerika'ya dönme kararı alan Muslera, resmi sözleşmeyi imzaladı.
Galatasaray'ın kalesini 14 yıldır koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılardan yıllık 3,5 milyon Euro para kazanıyordu. Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Muslera'nın yeni maaşı şaşırttı.
Estudiantes'e imza atan Muslera'nın Arjantin ekibinden aylık 90 bin dolar para kazanacağı yazıldı. Buna göre Muslera; Galatasaray'dan aldığının 3'te 1'ini kazanmış olacak.
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