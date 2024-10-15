Muslera'nın yerine sezona bomba başlangıç yapan yıldız kaleci geliyor! Galatasaray'da hareketli günler

Galatasaray’da kaleci transferi hareketliliği... Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmış ve 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini söylemişti. Ailesi Uruguay’da olan Muslera’nın boşluğunu doldurmanın kolay olmadığını belirten Okan Buruk, onun yerine henüz bir kaleci bakmadıklarını da sözlerine eklemişti. Ancak Galatasaray’ın son yıllardaki en büyük transferlerinde pay sahibi olan George Gardi’nin her ihtimale karşı şimdiden çalışmalara başladığı ve birkaç isimle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İLK SIRADA PSV'NİN YILDIZI VAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Gardi’nin listesinde ilk sıradaki kaleci ise PSV Eindhoven’ın 1.91’lik file bekçisi Walter Benitez. Hollanda kulübündeki yükselen performansıyla Arjantin Milli Takımı’na da dahil edilen 31 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GERİLİME NEDEN OLMUŞTU?

Yaz döneminde Benitez’i Atletico Madrid ısrarla istemiş ancak PSV bırakmamakta direnince Benitez ile kulübü arasında da bir gerilim yaşanmıştı ve Arjantinli eldiven yeni sözleşme görüşmelerini noktaladığını duyurmuştu.

HENÜZ BİR ANLAŞMA YAPMADI

Yaşanan ihtilafa rağmen Walter Benitez, bu sezon da PSV Eindhoven’ın birinci kalecisi olarak göreve devam ediyor ve sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Hollanda devinden ayrılmaya hazırlanan tecrübeli file bekçisinin, Atletico Madrid de dahil olmak üzere henüz hiçbir takımla anlaşma yapmadığı, bu nedenle Galatasaray’ın da bu transferde şanslı kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

Gardi’nin listesinde başka önemli isimlerin de bulunduğu ve devre arasına doğru Okan Buruk’la bir transfer toplantısı yapılacağı ifade ediliyor.