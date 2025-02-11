Muslera sonrası yeri garanti! Berke Özer'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak hamle

Kariyerine Altınordu'da başlayan Berke Özer, daha sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Hatta Mesut Özil ve Crespo'nun golleriyle Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Berke, o maç sonrası gözyaşlarını tutamamıştı.

Eyüpspor'da kendisini yeniden bulan Berke Özer, Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci aradığı da bir gerçek, milli futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonunda Galatasaray'ın kalecisi olacak.

BERKE ÖZER FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI!

Milli kaleci, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu duruma Fenerbahçe taraftarları da tepki gösterdi. 24 yaşındaki file bekçisi Westerlo ve Ümraniyespor macelarının ardından Arda Turan'ın kendisine güvenmesiyle birlikte milli takıma kadar yükseldi.

MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK

Galatasaray tarihinin en efsane kalecileri arasında bir numarada yer alan Fernando Muslera, sezon sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılacak. Muslera, bu zamana dek Galatasaray'da 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Muslera adını şimdiden Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.