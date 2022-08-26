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Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

26.08.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'de vizyona giren Müslüm filmi büyük yankı uyandırmıştı. Yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın yer aldığı Müslüm filminin senaryosu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi tarafından yazıldı. Peki Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Müslüm filminin başollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor paylaşıyor. Filmde, Arabesk'in en önemli isimlerinin başında olan Müslüm Gürses'in hayatı işleniyor. Timuçin Esen, Müslüm Gürses'e hayat veriyor. Peki Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

MÜSLÜM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müzik eğitimi alan Müslüm, sesiyle birçok kişiyi etkiler. İstanbul'da şarkıcı olmanın ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışmanın hayalini kurar.

MÜSLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen
Zerrin Tekindor
Erkan Avcı
Erkan Kolçak Köstendil
Şahin Kendirci
Ayça Bingöl
Erkan Can
Turgut Tunçalp
Taner Ölmez Güven Kıraç
Timuçin Esen


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Anahtar Kelimeler:
sinema müslüm
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