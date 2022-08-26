Müslüm filminin başollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor paylaşıyor. Filmde, Arabesk'in en önemli isimlerinin başında olan Müslüm Gürses'in hayatı işleniyor. Timuçin Esen, Müslüm Gürses'e hayat veriyor. Peki Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

MÜSLÜM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müzik eğitimi alan Müslüm, sesiyle birçok kişiyi etkiler. İstanbul'da şarkıcı olmanın ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışmanın hayalini kurar.

MÜSLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Zerrin Tekindor

Erkan Avcı

Erkan Kolçak Köstendil

Şahin Kendirci

Ayça Bingöl

Erkan Can

Turgut Tunçalp

Taner Ölmez Güven Kıraç

Timuçin Esen



