Müslüm filminin başollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor paylaşıyor. Filmde, Arabesk'in en önemli isimlerinin başında olan Müslüm Gürses'in hayatı işleniyor. Timuçin Esen, Müslüm Gürses'e hayat veriyor. Peki Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müzik eğitimi alan Müslüm, sesiyle birçok kişiyi etkiler. İstanbul'da şarkıcı olmanın ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışmanın hayalini kurar.
Timuçin Esen
Zerrin Tekindor
Erkan Avcı
Erkan Kolçak Köstendil
Şahin Kendirci
Ayça Bingöl
Erkan Can
Turgut Tunçalp
Taner Ölmez Güven Kıraç
Timuçin Esen
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