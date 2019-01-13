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Müslüm Gürses’in gömleğini alan Demet’ten açıklama…

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

Bir yardım derneği için Müslüm Gürses'in gömleğine 10 bin TL veren Demet Akalın takipçisi üzerinden bir açıklama yaptı.

Müslüm Gürses’in gömleğini alan Demet’ten açıklama…

Şarkıcı Demet Akalın, bir dernek yararına yapılan açık artırmada Müslüm Gürses'in gömleğine 10 bin lira vermişti.

Gömleğe verdiği paranın hayır için olduğunu söyleyen Demet Akalın, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un “Bir dernek eşime ait olduğunu söyleyerek sahte gömlek ve yüzük sattı. Eşimi kullanıyorlar. Artık yeter. Dolandırıcılar yargılansın” şeklindeki açıklaması üzerine ne gibi bir yorumda bulunacağı ise merak konusu olmuştu.

TAKİPÇİSİ ÜZERİNDEN YANITLADI

Gömleği açık artırma ile 10 bin TL'ye satın alan Demet Akalın bir takipçisinin sözleri üzerine sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

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Anahtar Kelimeler:
müslüm gürses demet akalın

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