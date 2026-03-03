Dağ eteklerini kapladılar! Daha kar erimeden baharın müjdesini verdi

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Muş’ta, havaların ısınmasıyla doğa uyanmaya başladı. Karların yavaş yavaş eridiği alanlarda açan çiğdem çiçekleri, Muş Ovası’nı renklendirdi. Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi. Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sundu.

TEPEDE KAR, ETEĞİNDE BAHAR!

Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş’ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ NEDİR, NE ZAMAN AÇAR?

İlkbaharın habercisi olarak bilinen çiğdem çiçeği, doğanın uyanışını simgeleyen en zarif bitkiler arasında yer alıyor. Iridaceae familyasına ait olan çiğdem çiçeği, genellikle kışın sona ermesiyle birlikte Şubat ve Mart aylarında açmaya başlıyor. Mor, sarı ve beyaz tonlarıyla dikkat çeken çiğdemler, özellikle kışın ardından gelen ilk bahar coşkusunun simgesi olarak kabul ediliyor. Bazı türleri sonbahar döneminde de çiçek açabilse de, en yaygın görülme zamanı erken ilkbahar olarak biliniyor.