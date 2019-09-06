Müslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefinde

Genç oyuncu Dakota Fanning, "Sweetness In The Belly" filminde canlandırdığı Etiyopyalı müslüman rolü yüzünden eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi. Filmden paylaşılan ilk görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını hayret içinde bıraktı. Sinemaseverler ve aktivistler, neden bu rol için gerçekten Etiyopyalı ve müslüman bir kadın oyuncunun rol almadığını sorguladı.

Camilla Gibbs’in 2005’te yazdığı kitaptan aynı isimle uyarlanan ve yakında izleyiciyle buluşması beklenen “Sweetness in the Belly” filminde, Fas’ta yetiştikten sonra Etiyopya’ya seyahat eden ve 1970’lerde yaşanan siyasi kargaşa nedeniyle sonunda İngiltere’ye kaçmak zorunda kalan Britanyalı yetim Lilly’nin hikayesi anlatılıyor.

Bu rolü kabul eden Dakota Fanning sosyal medya kullanıcıları tarafından, dünyadaki tüm Etiyopyalı kadınların soyu tükendiği için Fanning'e rolün verildiğini ironik bir şekilde eleştirildi. Afrika'da belirgin bir beyaz nüfusun yaşadığı biliniyor. Ancak ırkı ve dini ile ön plana çıkacak olan bir rol için sarışın ve hristiyan bir kadının kullanılması tepki çekmeye devam ediyor.