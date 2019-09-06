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Müslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefinde

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SİNEMA TV  | 06.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Dakota Fanning’in "Sweetness In The Belly" filminde canlandırdığı yeni karakter olay yarattı.

Müslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefinde

Genç oyuncu Dakota Fanning, "Sweetness In The Belly" filminde canlandırdığı Etiyopyalı müslüman rolü yüzünden eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi. Filmden paylaşılan ilk görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını hayret içinde bıraktı. Sinemaseverler ve aktivistler, neden bu rol için gerçekten Etiyopyalı ve müslüman bir kadın oyuncunun rol almadığını sorguladı.

Camilla Gibbs’in 2005’te yazdığı kitaptan aynı isimle uyarlanan ve yakında izleyiciyle buluşması beklenen “Sweetness in the Belly” filminde, Fas’ta yetiştikten sonra Etiyopya’ya seyahat eden ve 1970’lerde yaşanan siyasi kargaşa nedeniyle sonunda İngiltere’ye kaçmak zorunda kalan Britanyalı yetim Lilly’nin hikayesi anlatılıyor.

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Bu rolü kabul eden Dakota Fanning sosyal medya kullanıcıları tarafından, dünyadaki tüm Etiyopyalı kadınların soyu tükendiği için Fanning'e rolün verildiğini ironik bir şekilde eleştirildi. Afrika'da belirgin bir beyaz nüfusun yaşadığı biliniyor. Ancak ırkı ve dini ile ön plana çıkacak olan bir rol için sarışın ve hristiyan bir kadının kullanılması tepki çekmeye devam ediyor.

Twitter kullanıcılarından biri “Dışarıda Müslüman ve yetenekli birçok çok oyuncu var ve sen… Dakota Fanning’i oynatıyorsun? Ve bir ETİYOPYALIYI canlandırıyor? PARDON?” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toronto Film Festivali'nde gösterime sunulacak olan Sweetness In The Belly'de Dakota Fanning, Lily Abdal isimli müslüman bir kadını canlandırıyor. Filmin yönetmenliğini Berlinale ve Sundance ödüllü yönetmen Zeresenay Mehari üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Dakota Fanning'in yanı sıra Yahya Abdul Mateen, Kunal Nayyar, Gavin Drea, Peter Bankole gibi isimler yer alıyor.

Sweetness In The Belly, Uluslararası Toronto Film Festivali'nde 5-15 Eylül tarihleri arasında gösterime sunulacak. Filmin vizyon tarihi henüz belli olmamakla birlikte ülkemizdeki izleyicileriyle buluşup buluşmayacağı bilinmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sweetness In The Belly Dakota Fanning Camilla Gibbs

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