Müslüman ve Yahudi sağlık görevlileri beraber ibadet etmek için durdu

Koronavirüs (Covid-19) tüm insanlığı tehdit ederken, herkes el birliği ile birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bunun en güzel kanıtlarından biri İsrail’den gelen bir fotoğraf oldu. Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafta, Müslüman sağlık görevlisi Zoher Abu Hama dizleri üzerinde önünde seccade yüzü Mekke’ye dönük namaz kılarken, iş arkadaşı Yahudi sağlık görevlisi Avraham Mintz omuzunda dua şalı ile yüzü Kudüs’e dönük ibadet ederken görülüyor.
Gün içerisinde gelen pek çok çağrıya koşan ikili, bu fotoğraftan önce İsrail'in güneyindeki Be'er Sheva'da solunum problemleri olan 41 yaşındaki bir kadına ve oradan da 77 yaşındaki yaşlı bir adamı kontrole gitmişlerdi. Önümüzdeki zorlu günlerde ise bu ikilinin daha çok koşturacağına kimsenin şüphesi yok.
Mintz ve Abu Jama’nın çalışma saatleri içerisinde tek mola zamanları saat 18:00’de. İsrail'in acil müdahale servisi Magen David Adom'un iki üyesi ibadet etmek için tek mola saatlerini kullanıyorlar. Dindar bir Yahudi olan Mintz’in, omuzlarından siyah beyaz dua şalı sarkarken yüzü Kudüs’e dönük ibadet ediyor. Dinine bağlı bir Müslüman olan Abu Jama ise, dizleri kestane rengi ve beyaz olan seccadesi üzerinde namaz kılıyor.
Haftada 2 ya da 3 defa beraber çalışan Mintz ve Abu Jama için beraber ibadet etmek olağan bir şeydi. Görenler için ise koronavirüs salgını sırasında yaşanan ilham verici bir olaydı.
Bir iş arkadaşlarının çektiği iki adamın fotoğrafı hızla sosyal medyada yayılır hale geldi, sosyal medyada binlerce beğeni topladı ve uluslararası medyada yer aldı. Instagram’da bir kullanıcı “Bütün kurtarma servislerinden gurur duyuyorum, hangi dinden veya milletten olduğu önemli değil” yorumu yaptı. Twitter’da ise başka bir kullanıcı “Tek mücadele! Tek Zafer! Hadi Birlik Olalım!” yorumu yaptı.
Be’er Sheva’da yaşayan 42 yaşındaki 9 çocuk babası Mintz CNN’e verdiği röportajda; “Bu kadar basit olması aslında bunu bu kadar güçlü kılıyor. Ben, Zoher ve dünyanın büyük bir çoğunluğunun bildiği gibi başımızı kaldırmalı ve dua etmeliyiz. Geriye kalan tek şey bu.” dedi.
39 yaşında, 7 çocuk babası Abu Jama ise gönüllülerdendi. Sürücü eğitmeni olarak çalıştığı işinden, elinden gelen en fazla yardımı sağlamak adına ayrıldı. “İnanç ve kişilik açısından aynı şeylere inanıyoruz ve ortak bir noktamız var, o onurlu bir insan ve önemli olan da bu.”
MDA sözcüsü Zaki Heller’e göre, MDA ekipleri en yoğun günlerinde İsrail genelinde 100.000’den fazla çağrıya cevap veriyor ki bu da normal hacimlerinin 10 katı kadar fazla.
Paramediklerin ve EMT’lerin normal çalışmalarına ek olarak, MDA ekipleri koronavirüs hastalarını hastaneye ya da belirlenen karantine otellerine götürmekten, koronavirüs testlerini taşımaktan, kan bağışı toplamaktan ve daha fazlasından sorumlular.
2.500 tam zamanlı çalışan ve 25.000 gönüllüden oluşan MDA’nın Genel Müdürü Eli Bin ekibi hakkında gurur duydu ve şunları ekledi: "MDA ekipleri, virüsle burun buruna çalışıyorlar. Elleri, eldivenleri ve maskeleriyle çalışıyorlar. Biz İsrail'in kahramanlarıyız."
Mintz ve Abu Jama kendilerini kahraman olarak görüyorlarsa bile, bunu kesinlikle göstermiyorlar. Onlar işlerini ve inançlarını biliyorlar. “Herkes virüsten korkuyor. Biz de korkuyoruz ama her şeyin Allah’ın kontrolü altında olduğuna ikimiz de inanıyoruz.” diyorlar.
Abu Jama partnerin sözlerine katılıyor ve ekliyor: “ Allah’ın bize yardım edeceğine ve bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hepimiz bunun için dua etmeliyiz ki böylece bu global krizinden kurtulabilelim.”
Abu Jama ve Mintz 15 dakika kadar dua ettiler. Sonra tekrar ambulansa geçip ve işlerinin başına döndüler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum