Müslüman ve Yahudi sağlık görevlileri beraber ibadet etmek için durdu

Koronavirüs (Covid-19) tüm insanlığı tehdit ederken, herkes el birliği ile birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bunun en güzel kanıtlarından biri İsrail’den gelen bir fotoğraf oldu. Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafta, Müslüman sağlık görevlisi Zoher Abu Hama dizleri üzerinde önünde seccade yüzü Mekke’ye dönük namaz kılarken, iş arkadaşı Yahudi sağlık görevlisi Avraham Mintz omuzunda dua şalı ile yüzü Kudüs’e dönük ibadet ederken görülüyor. Gün içerisinde gelen pek çok çağrıya koşan ikili, bu fotoğraftan önce İsrail'in güneyindeki Be'er Sheva'da solunum problemleri olan 41 yaşındaki bir kadına ve oradan da 77 yaşındaki yaşlı bir adamı kontrole gitmişlerdi. Önümüzdeki zorlu günlerde ise bu ikilinin daha çok koşturacağına kimsenin şüphesi yok. HAFTANIN 2-3 GÜNÜ BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR Mintz ve Abu Jama’nın çalışma saatleri içerisinde tek mola zamanları saat 18:00’de. İsrail'in acil müdahale servisi Magen David Adom'un iki üyesi ibadet etmek için tek mola saatlerini kullanıyorlar. Dindar bir Yahudi olan Mintz’in, omuzlarından siyah beyaz dua şalı sarkarken yüzü Kudüs’e dönük ibadet ediyor. Dinine bağlı bir Müslüman olan Abu Jama ise, dizleri kestane rengi ve beyaz olan seccadesi üzerinde namaz kılıyor.

Haftada 2 ya da 3 defa beraber çalışan Mintz ve Abu Jama için beraber ibadet etmek olağan bir şeydi. Görenler için ise koronavirüs salgını sırasında yaşanan ilham verici bir olaydı. Bir iş arkadaşlarının çektiği iki adamın fotoğrafı hızla sosyal medyada yayılır hale geldi, sosyal medyada binlerce beğeni topladı ve uluslararası medyada yer aldı. Instagram’da bir kullanıcı “Bütün kurtarma servislerinden gurur duyuyorum, hangi dinden veya milletten olduğu önemli değil” yorumu yaptı. Twitter’da ise başka bir kullanıcı “Tek mücadele! Tek Zafer! Hadi Birlik Olalım!” yorumu yaptı. Be’er Sheva’da yaşayan 42 yaşındaki 9 çocuk babası Mintz CNN’e verdiği röportajda; “Bu kadar basit olması aslında bunu bu kadar güçlü kılıyor. Ben, Zoher ve dünyanın büyük bir çoğunluğunun bildiği gibi başımızı kaldırmalı ve dua etmeliyiz. Geriye kalan tek şey bu.” dedi. 39 yaşında, 7 çocuk babası Abu Jama ise gönüllülerdendi. Sürücü eğitmeni olarak çalıştığı işinden, elinden gelen en fazla yardımı sağlamak adına ayrıldı. “İnanç ve kişilik açısından aynı şeylere inanıyoruz ve ortak bir noktamız var, o onurlu bir insan ve önemli olan da bu.”