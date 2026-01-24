Mynet Trend

Muşt'ta görüntülemek istedikleri kurdun saldırısından böyle kurtuldular!

İçerik devam ediyor

Muş’ta bir arkadaş grubu, cep telefonuyla görüntülemek istedikleri kurdun saldırısına uğradı. Grup, araçlarına binerek kurtulurken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Derecik köyü kırsalında meydana geldi. Otomobilleriyle köye doğru giden Fuat Bozkurt ve arkadaşları, arazideki kurtları fark etti. Araçtan inen Fuat Bozkurt, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek istedi.

Muşt ta görüntülemek istedikleri kurdun saldırısından böyle kurtuldular! 1

Elinde fenerle kurdu görüntülemeye çalışan Fuat Bozkurt, başka bir kurdun yaklaştığını görünce arkadaşıyla birlikte panikleyerek otomobile doğru koşmaya başladı.

Muşt ta görüntülemek istedikleri kurdun saldırısından böyle kurtuldular! 2

Üzerlerine doğru gelen kurt nedeniyle büyük panik yaşayan Bozkurt ve arkadaşları, son anda araca binerek kurtuldu. Otomobilde ilerleyen arkadaşlar, yolda kendilerine saldıran kurdu görüntüledi.

Muşt ta görüntülemek istedikleri kurdun saldırısından böyle kurtuldular! 3

Bozkurt ve arkadaşları, yaşadıkları korku dolu anları, cep telefonuyla görüntüledi.

Muşt ta görüntülemek istedikleri kurdun saldırısından böyle kurtuldular! 4
Kaynak: DHA

