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Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yahya Kemal Beyaltı'nın Akıncılar şiirinin sözlerini okuyarak, ''İşte Galatasaray'da çok az bir sayıyla, binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik, uluslararası çapta'' dedi.

Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik

Konya Galatasaray Taraftar Derneği tarafından şampiyon kutlama gecesi düzenlendi. Geceye son alınan şampiyonluk ve Türkiye kupası getirildi. Geceye katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, otistik öğrencilerden oluşan mehter ekibinin gösterisini izledikten sonra kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Cengiz, mehter takımının gösterisini izlerken aklına Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinin geldiğini belirterek, ''Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik' İşte Galatasaray'da çok az bir sayıyla, binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik, uluslararası çapta. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız, ne mutlu bize ki Galatasaray'a gönül verdik. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren sizin bize verdiğiniz desteği hissettik. Gerek Konya'da, gerek Edirne'de, gerek Ardahan'da, gerek İzmir'de, Antalya'da, her yerde biz bunu hissettik. Sizden aldığımız o güçle bizlere karşı mücadele eden bütün unsurlarla mücadele ettik ve başarılı olduk. 16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki inşallah 7 Ağustos Ankara'da 4'üncü kupayı kaldırırız'' diye konuştu.

Kulüp müzesinde binlerce kupanın olduğunu ifade eden Cengiz, ''Müzemizde binlerce kupa var. Beyoğlu'na koyduğumuz ve müzemize sığdıramadığımız 3 bin kupa daha var. Biz bu kupalara katlı vermiş, bizi bu günlere getirmiş Ali Sami Yen'den bu tarafa bütün yöneticilere, taraftara teşekkür ederiz'' dedi.

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mustafa cengiz Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hadi oradan dangalak adam, mugalâta yapıp durma ! yönetici diye galatasaray'ın başına geçmiş lâf üretip duruyorsun ! insan biraz utanır, yüzü kızarır ! ama sende olan biteni anlayıp idrak edecek kafa yok ki ! hakemlerle, türkiye'nin futbol mafyasıyla, fetöcü hakem mafyasıyla kazandırıldınız ve şampiyon yapıldınız. teknik direktörünün "8 değil 18 puan da kapanır" sözü kehanet değil, ustalık da değil ! birilerinin futbol üzerinde neler çevirdiğini ve ligin nasıl sonuçlanacağını bilerek söylenmiş bir söz ! çirkinliklerin, sahteliklerin, derin hakem mafyasının takımı sizi ! neler olduğunu gördük !
@thebarbaros fetöcülerle şike yapıp şmp olan sizsiniz ve şikede suçüstü olanda sizsiniz ve hakem konusuna değinmiyorum bile çünkü bu seneki 2 fener maçında bile hakem çetesi feneri kurtarmış ve Gs nin 4 puanını çalmışken yazacak yüzü sen nerden buluyorsun hayvanlar alenüminin leşcisi.utanmaz reziller sizzzi
biz kadıköyde gördük neler olduğunu. 5 puanla şmp olan takıma 4 lü turnuvayla fenerii nasıl şmp yapmak istediklerini gördük şerefsiz fetbahçenin ve adi ortaklarının. ama ALLAHımıza şükürki Rabbimizin adaleti tecelli etti ve hakeden kupayıaldı hırsızlar ise ellerinde benzin bidonuyla sokağı yaktı adi futbol teröristleri senelerce milletin ve devletin sırtından geçindiniz ama ulusal alnda bir başarı bile alamadınız, sömürüp çaldıklarınızın bedelide fitil fitil burnunuzdan geliyor. işte en rezill haliniz pis dilencilerr
@thebarbaros Baş KİKİS,Al bir ezik 8TAŞLI...Çakallar; hepiniz bir oldunuz,özgürlüğünüz Arslan ayağa kalkınca,kuyruğu kıstırıp tüüü kaka olduk değil mi!Hastttt Şırfıntı
Tüm hakemleri de arkana alınca zafer kazanmak çok kolay oluyor değil mi? bu kadar haramı hazmetmek sizin için zor olmasa gerek.
@turknecat hadi ordan zıbıdık, ne hakemi sadece şikecibaşı fener maçında bile 4 puanımız hakemler sayesinde çalındı asıl sen fenerin 2 puanın düş baakalım ne oluyor, yalanlarınızda geberin hayvnlar..
@turknecat Haramla delik deşik Kumbara oldunuz,mazinizde kimler kimler yatar,hala daha KİKİS KİKİS Ezikçe böğrüyonuz.Öp billurlarımızı Babanız,Bu dünyada bulunma tohumunuz,GALATASARAY...
bu rezillerin şaibeli takımın marşını değiştirin re re ra ra fetösaray fetösaray con cin con olsun keh keh keh
@emir.33 KİKİS emir eri; https://youtu.be/-Q6kodMO0rY Hırsız kimmiş iyi izle... https://youtu.be/8TAizdNXT04 Al bu da UltrAslan'dan gelsin ıghhıhıhıgıııı
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