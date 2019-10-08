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Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile aralarında gerginlik olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Cengiz, "Lağım fareleri yönetime ve hocamıza saldırmaya başladılar. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Hocamız Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız dünya çapında bir hoca" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Mustafa Cengiz’in açıklamaları...

"Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşa gayrettir. Buradan size ekmek yok. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır buna inanıyoruz. İnsanlar hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Bize intikal edenler bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor.

FATİH TERİM BİZİM DERDİMİZ DEĞİL, ONURUMUZ OLUR
Ben buradan açıklık ve netlikle ifade ediyorum. Bizim asla Fatih Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok.

FATİH TERİM İLE 5 DAKİKA KONUŞALIM, İŞLERİ ÇÖZERİZ
Her yönetimde, her başarıya giden yolda binlerce parametre içinde tabi ki yüzde yüz birlikte olmanız mümkün değil. Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Görüş ayrılıkları olabilir, fikir ayrılıkları olabilir ama bunları çözmek için Fatih hocamla bize 5 dakika yeter. Karşılıklı birbirimizi dinlememiz, anlamamız yeter. Çünkü biz iyi niyetli oldukça, samimi oldukça, açık oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Takımımız maalesef hem Afrika Kupası'ndan, hem diğer kupalardan, hem de zorunlu olarak transferlerin geç yapılmasından ötürü birlikte bir hazırlık dönemi geçirmedi. Şu anda hocamızın da bizim de gördüğü bu."

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Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz fatih terim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yönetim içerisinde ciddi problemler var gibi fatih terim de artık futbolu bırakmalı yeni genç teknik adamlara ihtiyacımız var
hangi dünya o??? terim nerde ne yapmış
BRAVO BAŞKAN.İMPARATORA LAF ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL.MHK VE TFF İLE UĞRAŞ BAŞKAN, ALİ KOÇUN ŞİKELERİNİ ORTAYA ÇIKARIN.FETO BİTTİ FENERİN HİÇ BİR BAŞARISI YOK BAKIN TARİHE.ŞİMDİ NİHAT VE ALİ KOÇ 2011 DE UEFADAN ŞİKECİ OLDUKLARI TASDİKLENMİŞ YÖNETİMDEYDİ
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