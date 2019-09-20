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Mustafa Cengiz: İlk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk futbolunda kavga, kaos ve problem istemediklerini belirterek, "Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı ve ilk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım. Biz genellikle hiçbir camiaya kötü söz etmeyiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Cengiz, sponsorluk anlaşmasının imza törenin ardından güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Ben bir şey diyemem. Orada gerekli yanıtı verdim. Türk futbolunda kavga, kaos, ve problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk kanı yumruğu attı ve ilk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım. Biz genellikle hiçbir camiaya kötü söz etmeyiz. Ama bize saldırdığında da, ki camia değil saldıran bir yönetici. O yöneticiye usulünce yanıt vermeye çalışırız. Bu tip söylemlerden Türk futbolunun arınması lazım. Ülkemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Biz Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen bir nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesi lazım. Ülke puanında kritik noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya geriledik. Bu Şampiyonlar Ligi’ne giden takımın ön eleme oynaması demek. Türkiye, futbol ile yatıp kalkan bir ülke. Doğru yönlendirelim. Herkese saygı duyuyoruz. Biz hiç kimseden de çekinmeyiz. Biz huzur ve barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Yurt dışında herkes Galatasaray’a sevgi, saygı sıcak yaklaşım içinde. Brugge’ün tarihi anı oldu. Kente renk geldi. Bu bir güzellik. Galatasaray ve Türk futbolu, hem Avrupa futboluna hem Türk futboluna hem de dünya futboluna katkı verecek hale gelmeli. Kişisel çatışmadan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı, kendine saygıdır. Bu yarışta başarılı olacağını diliyoruz" diye konuştu.

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"GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Riva ve Florya arazileri hakkında yapılacak divan toplantısı hakkında da konuşan Cengiz, "Hem mali hem sportif hem de idari olarak başarılı olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Olağanüstü bir talep ver. Riva ve Florya evimiz ve barkımız. Bu konuda çok hassasız. Riva ve Florya’daki evimizi sattık. Bazı yorumlar okuyorum, üzülüyorum. Müthiş bir yanlış algı ve algı yönetimi var. Galatasaray milyar dolar değerindeki evini, barkını satmıştır. Beklentileri vardır. Emlak Konut’un da beklentileri vardır. Görüşmeleri sürdürüyoruz. Galatasaray’ın hayrına çözümde olacağız. Bu çözümde Galatasaray’ın hayrına olacak. Kimseye zarar vermeden" şeklinde konuştu.

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mustafa cengiz Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray

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