Mustafa Cengiz’in 3. derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’in de 3. derbisi olacak. Geçtiğimiz sezon iki kez derbi heyecanı yaşayan Başkan Cengiz, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalırken, evinde ise Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray’ın derbi müsabakaları şöyle:

17 Mart 2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

29 Nisan 2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

