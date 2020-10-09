SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçime gitmek istediğini açıkladı.

Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçime gitmek istediğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, bize yer gösterin diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum" dedi.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a saldırılar var. Neden yapılıyor bu saldırılar anlamıyorum. "Yusuf'un bıyığına, Abdürrahim'in aksanına takılıyyorlar. Neden anlamıyorum gerçekten. Çıkan haberler nasıl böyle çıkıyor anlamıyoruz. Abdürrahim ve Yusuf beye haksızlık yapıldığını düşünüyorum."

"İBRA ETMEYENLERE SAYGI DUYUYORUM"

"Ben ibra olayım diye değil, gelecek yönetimler için çalışıyorum. İbra etmeyenlere de saygı duyuyorum. Olabilir, bizi beceriksiz görüyor olabilirler. 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar. Alasını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz."

2 KİŞİ HARİÇ HERKES İNDİRİMİ KABUL ETTİ!

"Kulüpler birliği ve kendi aramızda bu konuyu konuşuyoruz. Bir virüs var şuanda. Türkiye'de vaka sayıları düşük ancak herkesin ödü kopuyor. Tamamen kapanırsak ekonomi ölür. Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi."

"BULUN BANA MESAFE GENEL KURUL YAPAYIM"

"Üyeler Genel Kurul yapın diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeliŞok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 9 yorum
git evine yat bırak bu işleri artık
Öncelikle Allah şifasını versin Mustafa başkanın İkinci bir şeyse Fatih terimle ansızın BİR GECE. KAÇACAKLAR .
Allah razı olsun sonunda aklına geldi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum
Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum
Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek mesajı
Fernando Muslera'ya anlamlı mesaj
Hıncal Uluç: Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
Radamel Falcao: Artık tamamlanmış bir Falcao'yum
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!
Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.