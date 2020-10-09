Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçime gitmek istediğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, bize yer gösterin diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum" dedi.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a saldırılar var. Neden yapılıyor bu saldırılar anlamıyorum. "Yusuf'un bıyığına, Abdürrahim'in aksanına takılıyyorlar. Neden anlamıyorum gerçekten. Çıkan haberler nasıl böyle çıkıyor anlamıyoruz. Abdürrahim ve Yusuf beye haksızlık yapıldığını düşünüyorum."

"İBRA ETMEYENLERE SAYGI DUYUYORUM"

"Ben ibra olayım diye değil, gelecek yönetimler için çalışıyorum. İbra etmeyenlere de saygı duyuyorum. Olabilir, bizi beceriksiz görüyor olabilirler. 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar. Alasını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz."

2 KİŞİ HARİÇ HERKES İNDİRİMİ KABUL ETTİ!

"Kulüpler birliği ve kendi aramızda bu konuyu konuşuyoruz. Bir virüs var şuanda. Türkiye'de vaka sayıları düşük ancak herkesin ödü kopuyor. Tamamen kapanırsak ekonomi ölür. Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi."

"BULUN BANA MESAFE GENEL KURUL YAPAYIM"

"Üyeler Genel Kurul yapın diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor."

