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Mustafa Cengiz, sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı

30.05.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Mustafa Cengiz, sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır.

Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm. Beni takip eden, beni eleştiren tüm camialara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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