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Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Galatasaray ile anlaşamayan ve Fransa'nın Lille takımına transferi beklenen 18 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda

Genç oyuncu, Instagram hesabında yer alan paylaşımında, Fransa'da futbol hayatını sürdüreceği yönünde ifadeler kullandı.

Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanının geldiğini vurgulayan Mustafa, "11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ama sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti." değerlendirmesinde bulundu.

Hedefinin Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden ağabeylerinin açtığı yolda yürümek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, şu görüşlerine yer verdi:

"Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ama son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
acaba galatasaray seni bağışlayacağınımı zannediyorsun
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