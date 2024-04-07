Mustafa Karataş "Adamın biri hanımıyla yatarken..." diyerek anlattı! Zahide Yetiş kendini tutamadı

Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ın sahur programında yaptığı sohbet gündem oldu. Zahide Yetiş'in cinsel hayata dair sorduğu soru dikkat çekti.

Sunucu "Cinsel münasebet esnasında eşekler gibi tırnak içinde söylüyorum tamamen soyunmayın çünkü orada melekler vardır denmiş, acaba bu ne ola ki?" diye utanarak sordu.

Mustafa Karataş ise "Birinci affedersin eşekler soymaz insan soyunur. Bu benzetme hata" diyerek bir örnek verdi.

ÜNLÜ SUNUCU HEM SÖYLEDİ HEM UTANDI

Karataş "Adamın bir tanesi hanımıyla yatarken hanımı başını açmıyormuş melekler görür diye" deyince Zahide Yetiş dayanamadı ve "Başını açmıyor ama..." dedi. Sunucu o anlarda kendini tutamayıp kamera arkasına da dönerek "Güldürmeyin beni" dedi.



İlahiyatçı ise sözlerine devam ederek "Adam da demiş ki bir gün hanım demiş sen demiş başını aç şu melekler bir gitsin demiş ben de besmele çekeyim şeytan gitsin bir baş başa kalalım demiş. Yahu baş başa kalmak zorundasın çıplak olmuş olmamış dinde günah değil ki... Sana eş olmuş kadına erkeğe vücudunu göstermemek akla ziyan" dedi.





