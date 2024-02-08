Mustafa Kemal Survivor'ı terk etti! Nagihan "Maddi olarak" diyerek Acun Ilıcalı'dan rica etti

Survivor All Star 2024 yarışmasında Mustafa Kemal ve Yunus Emre kavgası dikkat çekmişti. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliden Mustafa Kemal yarışmadan çekilmişti. Diskalifiye olduğu konuşulurken konseyde ilginç anlar yaşandı. Yarışmacılar Mustafa Kemal'in dönmesi için Acun Ilıcalı'ya ricada bulundu.

Nagihan son konseyde "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" dedi. Sahra da Nagihan'ın sözlerini destekledi.

Acun Ilıcalı ise "Mustafa Kemal konsepte karşı garip bir viteste. Şimdi pişmanmış. Biz de tabii ki insanları üzmemeye kaybetmemeye yönelik çaba içerisindeyiz. Biz de olaya daha hassas davranacağız" açıklamalarını yaptı.

"HATAMI ANLADIM"

Mustafa Kemal'in diskalifiye olup olmadığına ilişkin karar, ada konseyinde belli oldu. Yarışmaya dönen Survivor Mustafa Kemal "Zor şartlardayız, Survivor'da bazen beklenmedik tepkiler verebiliyoruz. Ben de sonrasında biraz fevri davrandığımı fark ettim, hatamı anladım. Şimdi buradayım, takımıma katkı sağlamaya devam edicem. Yolumuza kimseyi üzmeden, kırmadan devam edeceğiz" dedi.







