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Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı konuşulan Ceren Hindistan'a yeni sevgili

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Mustafa Sandal'ın kendisine aşk mesajları attığını açıklayan Ceren Hindistan yeni sevgilisiyle yakalandı! Ceren Hindistan ve Ali Rıza Abdik pizzacıda görüntülendi.

Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı konuşulan Ceren Hindistan'a yeni sevgili

Adı haftalardır Mustafa Sandal ile anılan Ceren Hindistan, önceki akşam Emaar Square’de, adının Ali olduğu öğrenilen yeni erkek arkadaşıyla objektife yakalandı. İş insanı Ali Rıza Abdik, Ceren Hindistan’a pizza yedirdi.

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İkili, meraklı bakışlara aldırmadan romantik anlar yaşadı.

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Hindistan, Sandal’la ilgili sorulara “Henüz tanışma aşamasındayız” diye yanıt veriyordu.

O dönem Ceren Hindistan’a aşk mesajları atan Mustafa Sandal ise şu sıralar oyuncu Irmak Ünal ile birlikte.

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Mustafa Sandal, Ceren Hindistan’a şu mesajları atmıştı:

"Sen çok güzelsin, ben yakışıklı, neden sevgili olmuyoruz."

"Tek sıkıntı sana bakarken yaşanılacak konsantrasyon bozukluğu."

"Sana aşık olmaktan başka alternatif bırakmadın, beni flörtle kandıramazsın."

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Anahtar Kelimeler:
ceren hindistan Mustafa Sandal ve Ceren Hindistan Ali Rıza Abdik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki herşey tip yada para değilmiş dimi
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