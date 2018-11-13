Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı konuşulan Ceren Hindistan'a yeni sevgili

Adı haftalardır Mustafa Sandal ile anılan Ceren Hindistan, önceki akşam Emaar Square’de, adının Ali olduğu öğrenilen yeni erkek arkadaşıyla objektife yakalandı. İş insanı Ali Rıza Abdik, Ceren Hindistan’a pizza yedirdi.

İkili, meraklı bakışlara aldırmadan romantik anlar yaşadı.

Hindistan, Sandal’la ilgili sorulara “Henüz tanışma aşamasındayız” diye yanıt veriyordu.

O dönem Ceren Hindistan’a aşk mesajları atan Mustafa Sandal ise şu sıralar oyuncu Irmak Ünal ile birlikte.

Mustafa Sandal, Ceren Hindistan’a şu mesajları atmıştı:

"Sen çok güzelsin, ben yakışıklı, neden sevgili olmuyoruz."

"Tek sıkıntı sana bakarken yaşanılacak konsantrasyon bozukluğu."

"Sana aşık olmaktan başka alternatif bırakmadın, beni flörtle kandıramazsın."

