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Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 20:37 | Son Güncelleme

Birlikte oldukları konuşulan şarkıcı Simge ile Mustafa Sandal ikilisinin eş zamanlı Göcek’ten fotoğraf paylaşmaları aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Bir dönem aralarında aşk yaşadıkları konuşulan Simge ve Mustafa Sandal çifti Göcek tatilinde! Sandal, geçen haftalarda Simge’nin şarkısını paylaşarak 'Aç koynunu geliyorum’ yazmış ardından ikili hakkında sevgili iddiaları yazılmıştı. Ancak Simge, aralarında bir aşk olmadığının açıklamasını yapmıştı.

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Akşam'ın haberine göre Simge ile Mustafa Sandal’ın aynı anda Göcek tatilinde oldukları, paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyada ortaya çıktı. Eş zamanlı yayımlanan Göcek’teki tatil paylaşımları, ikilinin aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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Simge Sağın mustafa sandal a.ş.k göcek

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