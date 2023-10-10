Mustafa Sandal'ın çok konuşulan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Ödediği rakam dudak uçuklattı

Sahne tarzı, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal son olarak konserde giydiği ayakkabılarıyla çok konuşulmuştu. 90'lı yıllardaki şarkılarıyla Türk pop müziğinin efsane isimleri arasında yer alan ünlü ismin beyaz ayakkabıları hiç beğenilmemiş ve eleştirilmişti.

Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', 'Bir ayakkabı vakası daha', 'Al işte yine traktör tekeri', 'Ayakkabı diye kandırmışlar sizi lastik bu' gibi yorumlar yapılmıştı.

Mustafa Sandal'ın hiç beğenilmeyen ve oldukça eleştirilen ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı. Sandal'ın traktör lastiğine benzetilen ayakkabılarının fiyatı tam tamamına 40 bin TL.

Ünlü şarkıcının bu ayakkabıları için ödediği rakamı duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.



