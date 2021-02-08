MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı

08.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz" dedi ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı Emina Jahovic, "Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.

Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Emina Jahovic şu ifadeleri kullandı: Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler. Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımdan dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarla mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi. Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon Ekipleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Çalışanlarımızadır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Saygı ve minnetlerimle."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Ayrılık yaradı! Tatil pozu olay olduAyrılık yaradı! Tatil pozu olay oldu
Nefesler tutuldu: The Witcher'dan merak uyandıran görüntüler Nefesler tutuldu: The Witcher'dan merak uyandıran görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İstanbul Havalimanı’nda doğum telaşı

İstanbul Havalimanı’nda doğum telaşı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Diğer Haberler

Seda Bakan imaj değiştirdi! Hayranları beğendi

İmaj değiştirdi! Hayranları beğendi

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı! 'Bugün bir atak yaşadım'

Hastalığını açıkladı! 'Bugün bir atak yaşadım'

Cardi B müstehcen klibini beğenmeyenleri muhafazakârlıkla suçladı

Müstehcen klibini beğenmeyenlere 'muhafazakâr' dedi ve...

Kim Kardashian'a ayrılık yaradı! Tatil pozu olay oldu

Ayrılık yaradı! Tatil pozu olay oldu

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu

75 yaşındaki Emel Sayın'dan koronavirüs aşısı paylaşımı

Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş yine olay oldu!

Oyunculuğu bırakmıştı! Paylaşımları olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.