Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Mustafa Sandal'ın, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sandal, çıkan bu iddiaları paylaştığı videoyla doğruladı.

AŞK İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan ve kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup, ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayınladı. Böyle Sandal, hakkında çıkan aşk iddialarını doğrulamış oldu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden videosunu paylaşan Mustafa Sandal, paylaşımına "Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal, iki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de sonlandırmıştı.



