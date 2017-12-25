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Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 20:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından evliliğiyle ilgili yapılan yorumlara son bir kez açıklık getirdi.

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Emina Sandal-Mustafa Sandal çifti için ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Mustafa Sandal, daha sonra basın açıklaması yaparak yaşadıklarını değerlendirme noktasında olduklarını ifade etmişti.

Özel hayatlarına müdahale noktasına gelindiğinden şikayet eden Mustafa Sandal, Instagram hesabından açıklama yaptı. Eşi Emina Sandal’ın bir uçak yolculuğu sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal, evliliğiyle ilgili tartışmaların bitmemesi üzerine uzunca bir açıklama yapma gereği hissetti.

Magazin programlarında yapılan yorumların özel hayatlarına müdahale noktasına geldiğinden şikayet eden Sandal şunları yazdı:

"Ben bir açıklama yapmış ve çocuklarımız için bir ricada bulunarak konuya hassasiyetle yaklaşılmasını rica etmiştim. Ricamı kırmayan basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Ne var ki, ailemizi sürekli diline dolayıp, olmadık yorumlar yapanların da olması bizi derinden üzdü.

mustafa emina

'ANNELİĞİNE LAF ETTİRMEM!'
Eşim Emina Sandal benim için dünyanın en güzel, en iyi kalpli ve en iyi annesidir. Onun anneliğine ve çocuklarına bağlılığına asla laf ettirmem!
Nereye kadar sürecek böyle? Konuşmadıkça daha mı çok malzeme olacağız? Bize bir soru soruldu ve gereken açıklamayı yaptık. Gizlemedik, saklamadık, yalan söylemedik. Bu değil miydi basının bizlerden hep istediği? Biz sizleri kırmadık, lütfen sizler de bizi kırmayın.
Bu saatten sonra bir aile babası olarak, çocuklarıma ve çocuklarımın annesine karşı yapılacak olumsuz yorumlar, yalan ve iftiralar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek durumundayım.

Aşkın ve iyi kalplilerin hep kazanması ve korunması dileklerimle..."

sandal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
emina da emina hani. taş
Ünlü veya ünsüz insanın özeli özel kalmalı ve korunmalı. Bu haberleri öğrenmek bize hiçbirşey katmayabilir fakat eminim onlardan çok şey götürür. Hiç olmazsa bu insanların çocuklarının hatrına bu haberleri yapmasanız, yazık o masumlara
Musti’ye kulak verin ve bırakın artık adamların peşini herkes işine gücüne baksın dağılın
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