Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlendi mi? Ünlü çiftten güzel haber! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nerede ve ne zaman evlendi?

2018 yılında Emina Jahovic'ten boşanmış olan şarkıcı Mustafa Sandal ikinci defa nikah masasına oturdu. Sandal ile Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' dedi.

MUSTAFA SANDAL VE MELİS SÜTŞURUP EVLENDİ Mİ?

Melis Sütşurup Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Sütşurup, "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." ifadeleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü çiftin düğünü ise 11 Haziran tarihinde Marmaris’te yapılacak. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, üç yıldır birliktelik yaşıyordu. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, aralarındaki buzları eriterek Şubat ayında nişanlanmıştı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal 2008 senesinde ise Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 sene süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

