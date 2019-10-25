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Mustafa Savaş'ın Özlem Çerçioğlu ile Binali Yıldırım'ın arasına girdiği görüntüler sosyal medyada olay oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi'nin Akademik Yılı açılış törenine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, yerel seçimlerde rakibi olduğu AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş tarafından omuzla itildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Mustafa Savaş'ın Özlem Çerçioğlu ile Binali Yıldırım'ın arasına girdiği görüntüler sosyal medyada olay oldu

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

ÇERÇİOĞLU İLE YILDIRIM'IN ARASINA GİRDİ

Yerel seçimlerde Çerçioğlu’na karşı Aydın Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Binali Yıldırım ile yan yana yürüyen Çerçioğlu’nun yerine geçmek için hamle yaptığı görüntüler tartışmalara neden oldu.

Görüntülerin devamında Mustafa Savaş’a kısa bir süre bakan Başkan Çerçioğlu’nun yürümeye devam ettiği, Mustafa Savaş’ın ise Binali Yıldırım’la konuşmak için çaba gösterdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Pek çok kullanıcı Savaş'a tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da gelen tepkilerin çok abartılı olduğunu savundu.

CHP'Lİ BULUT'TAN SERT TEPKİ: KABALIK, HAZIMSIZLIK

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Savaş'a tepki gösteren Bulut "AKP Milletvekili Mustafa Savaş, önde yürümek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na omuz atıyor. Görüntüler yoruma yer bile bırakmıyor. En hafif tabiriyle nezaketsizlik, kabalık, hazımsızlık..." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİLİ SAVAŞTAN AÇIKLAMA GELDİ: TAMAMEN ASILSIZ, ART NİYETLİ BİR ÇABA

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada olay olmasının ardından TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'tan açıklama geldi.

AK Partili Savaş yaptığı açıklamada, “Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı kapsamında ilimizde gerçekleştirilen bir programda yaşandığı iddia edilen ve gerek sosyal medyada gerekse haberlerde yer bulmaya devam eden bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır. Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir. Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise, bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu’dur. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır. Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir” dedi.

ARZU

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aydın itme Özlem Çerçioğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hazımsızlık alayında var, daha dur bak neler olacak....
idam isteruk... hani idam...!
Kadına şiddette yer ve zaman tanımıyor.... Savaş, savaşı kaybetse de hala efeyle savaşıyor... Sana Aydın ve efe omuz vurdu ama akıllanmadın....
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