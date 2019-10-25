Mustafa Savaş'ın Özlem Çerçioğlu ile Binali Yıldırım'ın arasına girdiği görüntüler sosyal medyada olay oldu

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.
ÇERÇİOĞLU İLE YILDIRIM'IN ARASINA GİRDİ
Yerel seçimlerde Çerçioğlu’na karşı Aydın Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Binali Yıldırım ile yan yana yürüyen Çerçioğlu’nun yerine geçmek için hamle yaptığı görüntüler tartışmalara neden oldu.
Görüntülerin devamında Mustafa Savaş’a kısa bir süre bakan Başkan Çerçioğlu’nun yürümeye devam ettiği, Mustafa Savaş’ın ise Binali Yıldırım’la konuşmak için çaba gösterdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Pek çok kullanıcı Savaş'a tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da gelen tepkilerin çok abartılı olduğunu savundu.
CHP'Lİ BULUT'TAN SERT TEPKİ: KABALIK, HAZIMSIZLIK
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Savaş'a tepki gösteren Bulut "AKP Milletvekili Mustafa Savaş, önde yürümek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na omuz atıyor. Görüntüler yoruma yer bile bırakmıyor. En hafif tabiriyle nezaketsizlik, kabalık, hazımsızlık..." ifadelerine yer verdi.
AKP Milletvekili Mustafa Savaş, önde yürümek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız @OZLEM_CERCIOGLU'na "omuz atıyor."— Burhanettin Bulut (@eczburhan) 25 Ekim 2019
Görüntüler yoruma yer bile bırakmıyor.
En hafif tabiriyle nezaketsizlik, kabalık, hazımsızlık... pic.twitter.com/UoivxPsqgs
AK PARTİLİ SAVAŞTAN AÇIKLAMA GELDİ: TAMAMEN ASILSIZ, ART NİYETLİ BİR ÇABA
Söz konusu görüntülerin sosyal medyada olay olmasının ardından TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'tan açıklama geldi.
AK Partili Savaş yaptığı açıklamada, “Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı kapsamında ilimizde gerçekleştirilen bir programda yaşandığı iddia edilen ve gerek sosyal medyada gerekse haberlerde yer bulmaya devam eden bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır. Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir. Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise, bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu’dur. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır. Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir” dedi.
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