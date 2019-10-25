Mustafa Savaş'ın Özlem Çerçioğlu ile Binali Yıldırım'ın arasına girdiği görüntüler sosyal medyada olay oldu

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

ÇERÇİOĞLU İLE YILDIRIM'IN ARASINA GİRDİ

Yerel seçimlerde Çerçioğlu’na karşı Aydın Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Binali Yıldırım ile yan yana yürüyen Çerçioğlu’nun yerine geçmek için hamle yaptığı görüntüler tartışmalara neden oldu.

Görüntülerin devamında Mustafa Savaş’a kısa bir süre bakan Başkan Çerçioğlu’nun yürümeye devam ettiği, Mustafa Savaş’ın ise Binali Yıldırım’la konuşmak için çaba gösterdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Pek çok kullanıcı Savaş'a tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da gelen tepkilerin çok abartılı olduğunu savundu.

CHP'Lİ BULUT'TAN SERT TEPKİ: KABALIK, HAZIMSIZLIK

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Savaş'a tepki gösteren Bulut "AKP Milletvekili Mustafa Savaş, önde yürümek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na omuz atıyor. Görüntüler yoruma yer bile bırakmıyor. En hafif tabiriyle nezaketsizlik, kabalık, hazımsızlık..." ifadelerine yer verdi.