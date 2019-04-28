Mustafa Topaloğlu: Dualarımla mucizevi olaylar oldu

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

İşte Topaloğlu’nun açıklamalarının satırbaşları:

"Ben dünyaya doğuştan eğitimli geldim. 1983 albümüm o kadar rakam sattı ki ben ne bunu duyurdum ne de anlattım fırlamalık olmasın diye. Biz o yıllardaki azı Jazz’a döndürerek idare ettik. Milyonların sevgisine mazhar oldum ama Mazhar Fuat değilim.

“YARINI BİLMİŞ OLSAYDIM, YARININ ANLAMI KALMAZDI”

Bana neden ‘uzaylı’ dediler biliyor musun? O benim astronomi halimdi, yapısal özellik diyelim buna… Ben bu dünyaya neden eğitimli geldim? Bazen biz çok şey bilmek isteriz ama o bilmek istediklerimizin de bize zararı vardır. Ben mesela yarını bilmek istemezdim. Yarını bilmiş olsaydım, yarının anlamı kalmazdı. Bilmeyelim o bizim maceramız olsun.

“BENİM DUALARIMLA MUCİZEVİ OLAYLAR OLDU”

Çok insan kanserdi, hastaydı, çocukları olmuyordu. Kanıtlı ispatı gösterebilirim. Benim dualarımla inanılmaz mucizevi olaylar oldu. Ben dedim ki ‘Bir film çekelim, Allah’ın bendeki farklılıklarını anlatalım. Gelecek nesillere lazım’. İnsanlar atom silahı yaparak kendini büyük sanıyor. Allah’ın büyüklüğünden başka büyüklük yoktur. En büyük silahlar elinde patlar.