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Müstakbel Aile ekibi Kıbrıs’ta

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

'Müstakbel Aile' filminin çekimleri Kıbrıs’ta devam ediyor.

Müstakbel Aile ekibi Kıbrıs’ta

Ünlü oyuncu, sunucu ve yapımcı İlker Ayrık ve beraberindekiler, ‘Müstakbel Aile’ filminin çekimleri için KKTC’ye gitti. Filmle ilgili bilgi veren İlker Ayrık, Kıbrıs’ı çok beğendiğini, geçtiğimiz yıl bahar şenliklerinde de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdiğini ve çok keyif aldığını söyledi. Filmde Erdal Özyağcılar, Zerrin Tekindor, Aslıhan Gürbüz ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin olduğunu söyleyen Ayrık, alanında deneyimli kişiler ile çalışacaklarını ifade etti. Ayrık, gerçek anlamda Kıbrıs kültürünü tanıtan bir film çekeceklerini ve KKTC’nin güzelliklerini ön plana çıkaracaklarını söyleyerek, KKTC’nin bakir kalmış doğal güzelliklerinin fazla olduğunu dile getirdi.

Aynı anda birçok ülkede vizyona girecek

Sinema filminin Türkiye’de gösterime girmesi ile aynı anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Azerbaycan gibi önemli ülkelerde de vizyona gireceğini aktaran Ayrık, filmin KKTC’nin tanıtımına da katkıda bulunacağını ve KKTC’de de bir gala düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
Filme destek olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise, Kıbrıs tarihi ve yapısını tanıtacak olan film projesinin gerçekleşecek olmasından dolayı İlker Ayrık ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık Müstakbel Aile Zerrin Tekindor

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