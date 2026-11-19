Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülürken PC oyuncularının ne kadar bekleyeceğine ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

Bu iddiaya göre Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünü Ocak-Mart 2027 döneminde yayımlamayı planlıyor.

GTA 6'NIN PC SÜRÜMÜ, KONSOLLARDAN YALNIZCA BİRKAÇ AY SONRA GELEBİLİR

İddia edilen takvim gerçekleşirse GTA 6'nın PC sürümü, Kasım 2026'daki konsol çıkışından yalnızca birkaç ay sonra oyuncularla buluşacak. Bu durum, serinin önceki oyununa kıyasla konsol ve PC sürümleri arasındaki bekleme süresinin önemli ölçüde kısalması anlamına geliyor.

Grand Theft Auto V, Eylül 2013'te konsollar için piyasaya sürülmüş, PC sürümü ise yaklaşık bir yıl yedi ay sonra, Nisan 2015'te çıkmıştı. GTA 6 için öne sürülen yeni takvim, Rockstar'ın PC sürümünü bu kez çok daha kısa sürede yayımlamayı hedeflediğine işaret ediyor.