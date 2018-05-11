Müstakbel prenses Meghan Markle porno yıldızı adamla olanları unutmak istiyor

Prens Harry ile 19 Mayıs’ta evlenecek olan Meghan Markle’ı şoke edecek haber! İngiliz basını haberi 'Meghan'ın unutmak istediği ilişki' başlığıyla duyurdu.

The Sun gazetesi, kraliyetin müstakbel gelinin geçmişteki ilişkileriyle ilgili bir haber yayımladı.

Habere göre, kısa süre içinde Kraliyet gelini olacak Meghan Markle, 22 yaşındayken ve oyunculuk kariyerinin henüz çok başındayken, porno oyuncusu Simon Rex Cutright ile beraberdi.

Bir dönem porno filmlerde rol alan Simon Rex Cutright, daha sonra kariyerini R&B şarkıcılığı ve sunuculuk yaparak değiştirdi.

Simon Rex Cutright'ın henüz 20'li yaşlarının başlarında kiralarını ve faturalarını ödemek için porno sektörüne girdiği, 2 yıl gibi bir süre sonra da sektörü tamamen bıraktığı ortaya çıktı.



