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Müstehcen fotoğraflarını öğrencilerine yollayan öğretmen yakayı ele verdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 03.05.2019 08:41 | Son Güncelleme

Amerika'da öğretmenlerin çocuk istismarının önüne geçilemiyor. Konulan katı kurallara rağmen öğrencileriyle ilişki yaşamaya devam eden öğretmenler arasına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre bu kez çirkin olaya karışan kişi bir pazarlama öğretmeni.

Müstehcen fotoğraflarını öğrencilerine yollayan öğretmen yakayı ele verdi

ABD’nin Virginia Eyaleti’nde yaşanan olay cezasız kalmadı 3 farklı öğrencisine müstehcen fotoğraflarını gönderen 25 yaşındaki öğretmen Allison Briel, gözaltına alındı.

Biri 17, ikisi 16 yaşında olan 3 öğrencisine iç çamaşırlı fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen genç öğretmenin öğrencilerine cinsel ilişki teklif ettiği de iddia edildi.

Salı günü gözaltına alınan pazarlama öğretmeni, 2 bin 500 dolar kefalet bedeliyle serbest bırakıldı.

Genç öğretmen şimdi mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

ogretmen

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öğretmen öğrenci

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