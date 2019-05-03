Müstehcen fotoğraflarını öğrencilerine yollayan öğretmen yakayı ele verdi

ABD’nin Virginia Eyaleti’nde yaşanan olay cezasız kalmadı 3 farklı öğrencisine müstehcen fotoğraflarını gönderen 25 yaşındaki öğretmen Allison Briel, gözaltına alındı.
Biri 17, ikisi 16 yaşında olan 3 öğrencisine iç çamaşırlı fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen genç öğretmenin öğrencilerine cinsel ilişki teklif ettiği de iddia edildi.
Salı günü gözaltına alınan pazarlama öğretmeni, 2 bin 500 dolar kefalet bedeliyle serbest bırakıldı.
Genç öğretmen şimdi mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.
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