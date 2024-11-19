Müstehcen görüntülerini garsonlara gönderdi! Esra Erol'daki fenomenin şaşırtan iddiaları! 'Çektiği videolarda...'

Aleyna Gül Demircioğlu, 'Hikayemi herkes bilsin istiyorum' diyerek Esra Erol'un kapısını çaldı. 'Çok çaresiz' kaldım sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın, eski sevgilisi Vedat Savga'nın kendisini özel görüntüleriyle tehdit ettiğini iddia etti.

Demircioğlu, "Sosyal medyada tanıştık. Yayınıma gelmişti. Bana hediye atmıştı. takipleşmiştik. Görüntülü arıyordu beni. Gayet mütevazı ve iyimser göstermişti kendini. O dönem onun varlığı iyi gelmişti. Beni ve ailemi inanılmaz derecede yıprattı. Yıllardır bununla uğraşıyorum. Hakaret ve küfürler başladığında bitirmem gerekiyordu. Bana çok güzelsin yazdıklarında bana ağza alınmayacak şeyler söylüyordu." dedi.

"Cezaevine girdi çıktı. Yanına gitmiştim, ailesinin evinde beni ölümle tehdit etmişti. Tartışma başladı, üstüme yürüdü. Kendimi korumak amaçlı ittirdim. Annesinin yanına gitti bana ölüm mesajları attı. 'Sen bekle senin başına neler getireceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

"MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİMİ HERKESE GÖNDERDİ"

Yıllardır eski sevgilisinin tehditleriyle mücadele eden Demircioğlu, müstehcen görüntülerini bütün ailesine, arkadaşlarının yakınlarına bile gönderdiğini söyledi.

"Ayrılmak istediğimi söyleyince canavara dönüştü. Bana şantaj yapmak için beni videoya çekti. 'Devam etmezsen ailene gider hesaplara koyarım' dedi. Bundan bir hafta öncesine kadar devam ediyordu. O görüntüleri abilerime gönderdi. Ailenin yüzüne bakamıyorsun. Ablamlarla konuşmuyorum, ablamın nişanlısına bile attı. Arkadaşımın kayınbabasına kadar müstehcen görüntülerimi gönderdi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"GARSONLARI BULUP ATTI"

Aleyna Gül Demircioğlu'nun gittiği kafelerde garsonları ve sahiplerini bulup görüntülerini attığını söyleyen genç fenomen "Öncesinde beni gizlice çekiyor. Onunla tehdit edip istediği şeyleri yaptırıyor. Çektiği videolarda beni kesip gönderiyor. Kurtulmak istiyorum. Her gittiğim yerde aynı travmayı yaşıyorum. İki yılda 40 yaş yaşlanmış gibi hissediyorum" dedi.

Vedat Savga telefonla yayına bağlandı. Aleyna'nın iddialarını kabul etmedi. "Aleyna da beni ölümle tehdit etti. Uzaklaştırmam olduğu halde benim evime gelip bana sürpriz yapan insan. Sosyal medyayla uğraştığı için prim için orada" dedi. Uygunsuz görüntüleri gönderdiğini ise inkar etti.