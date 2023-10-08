Müstehcen kıyafetleri dikkat çekiyordu! Kanye West eşi Bianca Censori'nin...

Kim Kardashian ile ayrılığı ile adından söz ettiren Kanye West'in Bianca Censori ile evlendiği iddia edilmişti. Uzun bir süredir birlikte olan çiftin gerçekten evli olduğu ortaya çıktı. Daily Mail, Kaliforniya'da evlenen çiftin evlendiğini gösteren resmi belgelere ulaştı.

Son dönemde müstehcen kıyafetleri yüzünden eleştirilen genç kadına getirilen yasak belgede dikkat çekti. West'in eşine "asla konuşmamasını" söylediği ve uyması gereken bazı kurallar verdiği iddia edildi. Daily Mail'e konuşan kaynaklar, West'in 28 yaşındaki eşinin hayatını kontrol ettiğini öne sürdü.

Rapçi, eşinin yediği yemekleri ve giydiği kıyafetleri kendisi belirliyor.



Kaynaklar, Censori'nin "kendi kararlarını" veremediğini ve yalnızca rapçiye "itaat ettiğini" söyledi.



