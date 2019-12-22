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Müsvedde kağıt gibi görünen bu belgeler rekor fiyata satıldı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Spor tarihinin en önemli eserlerinden biri rekor fiyata alıcı buldu. Uluslarası Olimpiyat Komitesi'nin kurucusu Pierre de Coubertin'in Olimpiyat Oyunları fikrini kaleme aldığı manifesto, 8 milyon 800 bin Dolar’a satıldı.

Müsvedde kağıt gibi görünen bu belgeler rekor fiyata satıldı!

Olimpiyat oyunları manifestosunun orjinali New York’ta bir açık artırmada 8.8 milyon dolara (52 Milyon TL) satıldı. Böylece manifesto, spor tarihinin en pahalı koleksiyon parçası unvanını elde etti.

Uzmanlar, manifestonun en fazla 1 milyon dolara alıcı bulmasını beklerken 3 alıcının 12 dakikalık açık artırma savaşında fiyat bir anda fırlayarak 8 milyonu aştı. Açık artırmayı kimin kazandığı açıklanmadı.

DSFDS

1892'DE PİERRE DE COUBERTİN TARAFINDAN YAZILDI

Olimpiyat komitesinin kurucusu Pierre de Coubertin tarafından 1892’de yazılan manifestoda tarihi Yunan yarışmalarının yeniden canlandırılması savunuluyordu. Coubertin, Oyunlar’ın ülkeler arasında barışçı bir rekabet getirmesini istiyordu. Manifestonun yazılmasından 2 yıl sonra olimpiyat komitesi kurulmuş, 4 yıl sonra ise ilk olimpiyat oyunları Atina’da gerçekleşmişti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ KAYIPTI

Manifesto; iki dünya savaşı arasında kayıplara karışmış, Marquis d’Amat adlı bir Fransız 1990'lı yıllarda belgelerin peşine düşmüş ve manifesto bir İsviçreli koleksiyonerde çıkmıştı. Söz konusu açık artırmadan önce en pahalı spor koleksiyon parçası unvanı efsane beyzbolcu Babe Ruth’un giydiği bir New York Yankees formasına aitti. Forma 5,64 milyon dolara alıcı bulmuştu.
James Naismith’in basketbolun kurallarını yazdığı doküman ise 2010 yılında 4 milyon dolara satılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kağıt Olimpiyat Komitesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sinir olduğum şeyler bunlar kimileri ıvır zıvır şeylere milyon dolar basıyor kimi acından intihar ediyor ölüyor nefret ettim bu dünyadan .
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