Mut nerede, nerenin ilçesi? Mut şelalesi ve kalesi nerede?

Mut, Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. Bölgenin en çok ziyaret edilen ilçelerinden olan Mut’un tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu yüzden bölgede pek çok tarihi eser bulabilirsiniz. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle öne çıkan Mut’ta doğayla iç içe dakikalar geçirmeniz mümkün. Meşhur Mut kayısısı ve dillere destan doğasıyla Mut’u bu yazımızla keşfedebilirsiniz. Peki, Mut nerede? İşte Mut hakkında her şey…

Mut Nerededir?

Mut nerenin ilçesidir sorusu en çok merak edilen konular arasında. Mut, Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. Toros Dağları’nın eteklerinde, Göksu Nehri’nin kıyısındadır. Doğusunda Silifke, batısında Ermenek, kuzeyinde Karaman, güneyinde Gülnar bulunur.

Mut Hakkında Başlıca Bilgiler

Mut ilçesinin toplam yüz ölçümü 2860 kilometre karedir.

Mut nüfusu yaklaşık 63 bindir.

Bölgede Kozlar, Sertavul Yaylaları; Çınaraltı, Karaekşi Milli Parkları ve Alahan Manastırı gibi yerler öne çıkar. Alahan Manastırı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilmiştir.

Mut’un tarihinin M.Ö. 2000 yıllarına kadar dayandığı düşünülmektedir. Bir süre Venedikli ve Kilikyalı korsanlar tarafından ele geçirilen bölge, uzun süre Roma İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmıştır. Roma’daki adı Claudiopolis’tir.

MS 700-800 yıllarında göçmen Türkmenlere ev sahipliği yapmıştır.

Karamanoğulları Beyliği hakimiyetinde kalan Mut, daha sonra Osmanlı hakimiyetine geçer.

Bölgenin ekonomisi büyük oranda tarıma bağlıdır. En meşhur ürünü Mut kayısısıdır. Büyük oranda erik ve zeytin de yetiştirilir.

Türkiye’nin en büyük bayrağı Mut ilçesindedir. Bayrak, 180x120 metre ebatlarındadır.

Mut Nereye Bağlıdır?

Mut, Mersin iline bağlı bir ilçedir.

Mut Ne Demektir?

MÖ 334 yılında Büyük İskender, Mut’u Makedonya topraklarına katmıştır. Büyük İskender’in komutanlarından Mut’s veya Mut’yos isimli komutanın bu bölgede yaşadığı ve bugünkü Mut adının bu komutanın adından geldiği düşünülüyor.

Mut Mersin Arası Kaç Km?

Mut-Mersin arası 170 kilometredir.