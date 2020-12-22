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Mut nerede, nerenin ilçesi? Mut şelalesi ve kalesi nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Mut nerede, nerenin ilçesi? Mut şelalesi ve kalesi nerede?

İçindekiler

  • Mut Nerededir?
  • Mut Hakkında Başlıca Bilgiler
  • Mut Nereye Bağlıdır?
  • Mut Ne Demektir?
  • Mut Mersin Arası Kaç Km?
  • Mut Ermenek Arası Kaç Km?
  • Mut Gezilecek Yerler

Doğal güzelliklerin yanı sıra yer alan tarihi yapılarıyla da öne çıkan Mut, turistlerin ilgi odağıdır. Akdeniz iklimi yaşanan Mut, en çok yaz aylarında turist çekiyor. Siz de Mut hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı yazımızla Mut’u keşfedebilirsiniz. Mersin Mut nerededir? Mut'u öne çıkaran tarihi yerler nerelerdir? İşte detaylar…

Mut, Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. Bölgenin en çok ziyaret edilen ilçelerinden olan Mut’un tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu yüzden bölgede pek çok tarihi eser bulabilirsiniz. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle öne çıkan Mut’ta doğayla iç içe dakikalar geçirmeniz mümkün. Meşhur Mut kayısısı ve dillere destan doğasıyla Mut’u bu yazımızla keşfedebilirsiniz. Peki, Mut nerede? İşte Mut hakkında her şey…

Mut Nerededir?

Mut nerenin ilçesidir sorusu en çok merak edilen konular arasında. Mut, Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. Toros Dağları’nın eteklerinde, Göksu Nehri’nin kıyısındadır. Doğusunda Silifke, batısında Ermenek, kuzeyinde Karaman, güneyinde Gülnar bulunur.

Mut Hakkında Başlıca Bilgiler

  • Mut ilçesinin toplam yüz ölçümü 2860 kilometre karedir.
  • Mut nüfusu yaklaşık 63 bindir.
  • Bölgede Kozlar, Sertavul Yaylaları; Çınaraltı, Karaekşi Milli Parkları ve Alahan Manastırı gibi yerler öne çıkar. Alahan Manastırı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilmiştir.
  • Mut’un tarihinin M.Ö. 2000 yıllarına kadar dayandığı düşünülmektedir. Bir süre Venedikli ve Kilikyalı korsanlar tarafından ele geçirilen bölge, uzun süre Roma İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmıştır. Roma’daki adı Claudiopolis’tir.
  • MS 700-800 yıllarında göçmen Türkmenlere ev sahipliği yapmıştır.
  • Karamanoğulları Beyliği hakimiyetinde kalan Mut, daha sonra Osmanlı hakimiyetine geçer.
  • Bölgenin ekonomisi büyük oranda tarıma bağlıdır. En meşhur ürünü Mut kayısısıdır. Büyük oranda erik ve zeytin de yetiştirilir.
  • Türkiye’nin en büyük bayrağı Mut ilçesindedir. Bayrak, 180x120 metre ebatlarındadır.

Mut Nereye Bağlıdır?

Mut, Mersin iline bağlı bir ilçedir.

Mut Ne Demektir?

MÖ 334 yılında Büyük İskender, Mut’u Makedonya topraklarına katmıştır. Büyük İskender’in komutanlarından Mut’s veya Mut’yos isimli komutanın bu bölgede yaşadığı ve bugünkü Mut adının bu komutanın adından geldiği düşünülüyor.

Mut Mersin Arası Kaç Km?

Mut-Mersin arası 170 kilometredir.

Mut Ermenek Arası Kaç Km?

Mut-Ermenek arası 87 kilometredir.

Mut Gezilecek Yerler

Mut Kalesi

Mut kalesi ilçe merkezinde yer alır. İnşa ediliş tarihi kesin olarak bilinmez. Karamanoğulları döneminde yapıldığı tahmin edilir. Kale, dikdörtgen şekildedir, dört burcu bulunur. İçinde iç kale diye adlandırılan bir kulesi vardır.

Alahan Manastırı

Mut’un 20 kilometre kuzeyinde yer alan Alahan Manastırı 1300 metre yüksekliğe ve Göksu Nehri’ne bakan bir yamaca oturtulmuştur. Hıristiyanlığın yeni yayıldığı dönemlerde St. Paul ve Barnabas birlikte Hıristiyanlığı yaymak amacıyla seyahatlere çıkmışlardır. Bu seyahatlerde anılarına çeşitli ibadethaneler inşa edilmiştir. Alahan Manastırı da bu yerlerden biridir.

Mavga Kalesi

Alaattin Keykubat’ın emri ile 1230 yıllarında yapılmıştır. Sarp ve dik kayalıklara yapılan kalenin yüksekliği 150 metredir.

Dağpazarı Kilisesi (Corapissus)

Bizans dönemine ait kilise, antik kent üzerinde yer alır.

Balabolu Harabeleri (Adrasos)

Çok sayıda lahit ve duvar kalıntısının olduğu bölgenin antik yerleşim alanı olduğu düşünülüyor.

Laal Paşa Camii

Karamanoğulları İbrahim Bey’in emriyle Laal Paşa tarafından yapılan caminin iki adet türbesi bulunur. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yazdığına göre Laal Paşa’nın mezarı da buradadır.

Sartavul Hanları

Sartavul Beli’nin Mut ve Karaman yollarında yaptığı hanlardır.

Karacaoğlan Heykeli

Heykeltıraş Hüseyin Gezer tarafından yapılan heykel 1973 günü törenle açılmıştır.

Mut’ta mutlaka görmeniz gereken yerler arasında;

  • Dağ Camii,
  • Alaoda Mağarası,
  • Söğütözü Köprüsü,
  • Kızıl Minare,
  • Nure Sofi Türbesi,
  • Yerköprü Şelalesi de bulunur.
    Çok sayıda doğal güzelliği de bünyesinde barındıran Mut’ta pek çok doğal park ve kanyon vardır.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı

Parkta asırlık beş çınar ağacı ve bir pınar bulunur.

Karaekşi Tabiat Parkı

Bir dinlenme yeri olan Karaekşi Tabiat Parkı 1965 yılında tesis edilmiştir.

Sason Kanyonu

2000 yılında 1. derece sit alanı olarak belirlenen kanyondan Sason Deresi geçer. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundadır.

Kestel Kanyonu

Yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen beş bölgeden biridir.

Göksu

Antalya, Konya, Karaman ve Mersin’e akan ve Akdeniz’e dökülen bir nehirdir.

Yerköprü Şelalesi

Mut Şelalesi olarak bilinen Mut Yerköprü Şelalesi Mut-Ermenek yolunda yer alıyor. Kanyon içinde yer alan şelale, tabiat anıtı olarak kabul edilerek korumaya alınmıştır.

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