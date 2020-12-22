Mut nerede, nerenin ilçesi? Mut şelalesi ve kalesi nerede?

Mut, Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. Bölgenin en çok ziyaret edilen ilçelerinden olan Mut’un tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu yüzden bölgede pek çok tarihi eser bulabilirsiniz. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle öne çıkan Mut’ta doğayla iç içe dakikalar geçirmeniz mümkün. Meşhur Mut kayısısı ve dillere destan doğasıyla Mut’u bu yazımızla keşfedebilirsiniz. Peki, Mut nerede? İşte Mut hakkında her şey…
Mut nerenin ilçesidir sorusu en çok merak edilen konular arasında. Mut, Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin iline bağlı bir ilçedir. Toros Dağları’nın eteklerinde, Göksu Nehri’nin kıyısındadır. Doğusunda Silifke, batısında Ermenek, kuzeyinde Karaman, güneyinde Gülnar bulunur.
Mut, Mersin iline bağlı bir ilçedir.
MÖ 334 yılında Büyük İskender, Mut’u Makedonya topraklarına katmıştır. Büyük İskender’in komutanlarından Mut’s veya Mut’yos isimli komutanın bu bölgede yaşadığı ve bugünkü Mut adının bu komutanın adından geldiği düşünülüyor.
Mut-Mersin arası 170 kilometredir.
Mut-Ermenek arası 87 kilometredir.
Mut kalesi ilçe merkezinde yer alır. İnşa ediliş tarihi kesin olarak bilinmez. Karamanoğulları döneminde yapıldığı tahmin edilir. Kale, dikdörtgen şekildedir, dört burcu bulunur. İçinde iç kale diye adlandırılan bir kulesi vardır.
Mut’un 20 kilometre kuzeyinde yer alan Alahan Manastırı 1300 metre yüksekliğe ve Göksu Nehri’ne bakan bir yamaca oturtulmuştur. Hıristiyanlığın yeni yayıldığı dönemlerde St. Paul ve Barnabas birlikte Hıristiyanlığı yaymak amacıyla seyahatlere çıkmışlardır. Bu seyahatlerde anılarına çeşitli ibadethaneler inşa edilmiştir. Alahan Manastırı da bu yerlerden biridir.
Alaattin Keykubat’ın emri ile 1230 yıllarında yapılmıştır. Sarp ve dik kayalıklara yapılan kalenin yüksekliği 150 metredir.
Bizans dönemine ait kilise, antik kent üzerinde yer alır.
Çok sayıda lahit ve duvar kalıntısının olduğu bölgenin antik yerleşim alanı olduğu düşünülüyor.
Karamanoğulları İbrahim Bey’in emriyle Laal Paşa tarafından yapılan caminin iki adet türbesi bulunur. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yazdığına göre Laal Paşa’nın mezarı da buradadır.
Sartavul Beli’nin Mut ve Karaman yollarında yaptığı hanlardır.
Heykeltıraş Hüseyin Gezer tarafından yapılan heykel 1973 günü törenle açılmıştır.
Mut’ta mutlaka görmeniz gereken yerler arasında;
Parkta asırlık beş çınar ağacı ve bir pınar bulunur.
Bir dinlenme yeri olan Karaekşi Tabiat Parkı 1965 yılında tesis edilmiştir.
2000 yılında 1. derece sit alanı olarak belirlenen kanyondan Sason Deresi geçer. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundadır.
Yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen beş bölgeden biridir.
Antalya, Konya, Karaman ve Mersin’e akan ve Akdeniz’e dökülen bir nehirdir.
Mut Şelalesi olarak bilinen Mut Yerköprü Şelalesi Mut-Ermenek yolunda yer alıyor. Kanyon içinde yer alan şelale, tabiat anıtı olarak kabul edilerek korumaya alınmıştır.
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