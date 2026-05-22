Mutfağında kettle kullananlara kötü haber! Aile hekimi tehlikeyi açıkladı

Mutfakların vazgeçilmez küçük ev aletlerinden biri olan kettle’lar, son dönemde mikroplastik tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle plastik bileşenlere sahip modellerin yüksek sıcaklığa sürekli maruz kalması, uzmanları harekete geçirdi.

Bilim insanları, sıcak suyun plastikle sürekli temas etmesinin uzun vadede risk oluşturabileceğini belirtirken; uzmanlar daha güvenli alternatiflere yönelmenin önemine dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMALAR ENDİŞE YARATTI

npj Emerging Contaminants dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, plastik bileşenler içeren kettle’ların düzenli kullanımı sırasında gözle görülmeyen mikroplastik parçacıklar suya karışabiliyor.

Uzmanlara göre bu parçacıklar çıplak gözle fark edilmese de günlük kullanımda zamanla vücuda alınabiliyor.

Araştırmalarda özellikle polipropilen (PP), ABS, ve polikarbonat gibi plastik malzemelerin yüksek sıcaklık altında yapısal bozulma yaşayabildiği belirtiliyor.

SICAKLIK ARTTIKÇA RİSK YÜKSELİYOR

Aile Hekimi Dr. Joseph Mercola’nın dikkat çektiği Trinity College Dublin araştırmasına göre, polipropilen içeren ürünlerde su sıcaklığı 25 dereceden 95 dereceye çıktığında litre başına salınan mikroplastik miktarı dramatik şekilde artabiliyor.

Araştırmada 25 derecede yaklaşık 0,6 milyon parçacık, 95 derecede ise yaklaşık 55 milyon parçacık tespit edildiği aktarıldı.

Uzmanlar, kettle’ların her gün tekrar tekrar bu sıcaklıklara ulaştığını hatırlatarak özellikle düşük kaliteli plastik ürünlerde riskin büyüyebileceğini söylüyor.

Yapılan incelemeler, kullanım arttıkça salınan plastik miktarının azalabildiğini ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Ayrıca zamanla kettle içinde oluşan mineral tabakasının kısmi koruma sağlayabileceği belirtilse de uzmanlar bunun cihazı tamamen güvenli hale getirmediğini vurguluyor.

MİKROPLASTİKLER NEDEN TARTIŞILIYOR?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma, mikroplastiklerin yalnızca denizlerde değil; içme suyu, tuz, balık, hatta insan kanı ve akciğer dokusunda bile tespit edildiğini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok bilim kurulu, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin hâlâ araştırıldığını belirtiyor. Ancak uzmanlar özellikle sıcaklıkla temas eden plastik ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

UZMANLAR HANGİ KETTLE'LARI ÖNERİYOR?

Uzmanlara göre en güvenli seçeneklerin başında paslanmaz çelik, cam,

ve iç yüzeyi net şekilde belirtilmiş seramik ürünler geliyor. Paslanmaz çeliğin kimyasal olarak daha inert bir malzeme olduğu, yani sıcak suya zararlı madde salma ihtimalinin çok daha düşük olduğu belirtiliyor.

Ayrıca içeceğin tadını değiştirmemesi, daha dayanıklı olması, ve ısıyı daha uzun süre koruması da avantajları arasında gösteriliyor.