Mutfağınızda eksik bir şeyler olduğunu hissediyorsanız, bir de bu ürünlere göz atın!

Her mutfakta olması gereken pratik ürünler, lezzetli yemeklerinizi hazırlarken sizin deneyiminizi daha kolay ve keyifli hâle getirebilir. Çeyizini yeni hazırlayanlardan mutfak tecrübesi kırk yılı aşkın kişilere kadar herkesin ilgisini çeken bu ürünler, kullanışlılığı ile gönlünüzü fethedecek. Hayatınızda eksik olduğunu bilmediğiniz ve en büyük yardımcınız olmaya aday olan ürünlerle tanışmaya ne dersiniz? İşte detaylar!

1. Tartma işlemlerinizin baş yardımcısı

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Doğru ölçü, tarifin kusursuz çalışması ve tatların dengesi olması için önem taşır. Led ekrana sahip dokunmatik Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı, sunduğu özelliklerle hayatınızı kolaylaştırır. Ürün; g, oz, lb, su ml ve süt ml gibi farklı ölçüm değerlerini destekler ve bu birimler arasında geçiş yapma olanağı tanır. Böylelikle sizi farklı ölçüm birimlerinde yazılmış bir tarifi çevirme zahmetinden kurtarır. Ayrıca tartı, 7 farklı besinin kalorisini hesaplama özelliği ile kalori alımına dikkat edenlerin de favori ürünleri arasında. Pille çalıştığı için portatif ve rahat kullanım sunar. Ürün, dayanıklı cam yüzeyi ve kırmızı, turuncu, beyaz renk seçenekleriyle mutfağınızda yerini almaya hazır!

2. Yeşillik severlerin gözdesi

Çoklu doğrama makası, sağladıkları kolaylık ve çok yönlü özellikleriyle mutfakta sık sık kullanılan bir ürün. Özellikle taze ve bol yeşillikli salataları zahmetsizce hazırlamanızı sağlayan baş yardımcılardan biri. Siz de Jet's Home Çoklu Doğrama Makası ile pratik şekilde sebzelerinizi doğrayabilirsiniz. Sivri kıl biber, maydanoz, ıspanak, semizotu, dereotu ve taze soğan gibi sebzeleri saniyeler içinde eşit şekilde bu ürün yardımıyla kesebilirsiniz. Ayrıca makasın paslanmaz çelikten yapılmış dayanıklı bıçakları, uzun yıllar sorunsuz kullanım vadediyor. Bu ürüne kesinlikle bir şans vermelisiniz!

3. Gerçek bir profesyonel gibi pişirin

Mutfakta daha etkili ve doğru çalışmanızı sağlayacak ürünlerden biri: GuDoQi Dijital Mutfak Termometresi. Özellikle sıcaklığın önem taşıdığı tariflerde termometre kullanmanız olası hataların önüne geçmenizi sağlar. Ürünün prob denilen ölçüm ucu sayesinde yemeğinizin optimum pişme seviyesine gelip gelmediğini kolayca öğrenebilirsiniz. Çikolata temperleme, şekeri karamelize etme, sıcak şarap, yoğurt, peynir veya kefir mayalarken kusursuz sonuca varabilirsiniz. Eğer hâlâ mutfak termometresine sahip değilseniz veya var olan eski analog termometrenizi dijital ürünle değiştirmeyi düşünürseniz GuDoQi markalı dijital gıda termometresine göz atmanızda fayda var.

4. Evde yaz aylarının serinleten favori atıştırmalığını siz de yapabilirsiniz!

Küçük büyük fark etmeksizin meyveli buzları herkes çok sever. Havalar sıcaklamışken sizin de canınız buzlu ve hafif tatlılar çekiyorsa onları hazırlamak artık çok kolay! İçinde boya ve katkı maddesi içeren hazır dondurmalara karşı sağlıklı ve lezzetli bir alternatif yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken: IKEA Chosigt Dondurma Kalıbı'nın içine sevdiğiniz bir içeceği veya meyveli yoğurdu aktarıp donmasını beklemek. Göz alıcı renkli kalıplardan çıkan bu buzlara çocuklarınızın bayılacağına eminiz. Aynı zamanda misafirlerinize de hazırladığınız dondurmaları kolayca ikram edebilirsiniz. Hem damak tadınızı hem de sağlığınızı önemseyen biriyseniz bu ürünü seveceğinize şüphemiz yok.

5. Kendisi küçük önemi büyük

Dışı yapış yapış olmuş yağ şişelerinden bıkanlar için önerimiz: yağdanlık tıpası. Ellerinizin ve mutfak zemininizin temiz kalmasını sağlayan Matahare Yağdanlık Tıpası, sizi sızıntı ıstırabından kurtarabilir. Tıpayı şişeye sıkıca yerleştirdiğinizde ürün, şişenin ağzını iyice kavrar ve damlama sorununu engeller. Aynı zamanda nar ekşisi, zeytinyağı, sıvı yağ gibi ürünleri kontrollü şekilde salata ve yemeklerinizin üzerinde gezdirebilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen tıpayı yanlışlıkla düşürseniz bile kolayca kırılmaz. Yakından inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Bir süt köpürtücüden fazlası

Ev ortamında saniyeler içinde en lezzetli cappuccino ve latte hazırlamak artık imkânsız değil. Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü ile kendi kendinizin baristası olup bir fincan kahve için servet harcamayı bırakabilirsiniz. Ürün, hafif olduğu ve pille çalıştığı için size kullanım ve taşıma açısından kolaylık sunar. Süt köpürtmek ve kahve keyfinize keyif katmak için kullanabileceğiniz gibi köpürtücüyü çırpma işlemi gerektiren başka durumlarda da kullanabilirsiniz. Özellikle yumurta çırpmak, bebek maması hazırlamak veya protein içeceklerinizi karıştırmak için bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

7. Baharatların ilk günkü gibi taze kalmasını isteyenler için

Bir tutam baharat bile yemeği bambaşka lezzete kavuşturabilir. Nane, fesleğen, karabiber, kırmızı biber, karanfil, tarçın... Hepsinin çorbalarda, etli yemeklerde ve tatlılarda ayrı bir yeri var. Peki, onlara bu kadar önem verirken baharatları iyi koruyabiliyor muyuz? Onları uzun süre taze şekilde saklamanın en iyi yolu, cam kavanozlardan geçiyor. Emsan Punica 7 Parça Üçgen Baharatlık, cam olmasıyla baharatların aromalarını korumasını, kavanozların kolay temizlenmesini ve sağlıklı kullanımı vadediyor. Üstelik ürünün şık tasarımıyla mutfağınızda göz dolduracağına emin olabilirsiniz.

8. Son dönemin popüler ve çok yönlü tasarımı

Mutfak aletlerinizi saklamanın en yeni yolları arasında manyetik şeritler bulunuyor. Bıçak, makas, çırpma telinden tutun baharatlık ve yemek tariflerinize kadar her şeyi şeritler sayesinde düzenli olarak muhafaza edebilirsiniz. Eğer bıçak ve diğer mutfak gerekçelerinin elinizin altında olmasını istiyorsanız Zeki Karga Mıknatıslı Bıçak Tutucu'ya şans verebilirsiniz. Ürünü içinden çıkan vidalarla kolayca monte edebilir, mutfağınızın kullanışlılığını arttırabilirsiniz. Oldukça pratik ve az yer kaplayan bu ürünle mutfağınızı ışıldatın!

9. Akıllı, şık ve rakipsiz bir tasarım

Bir türlü düzgün kesemediğiniz streç film ve alüminyum folyolardan yorulduysanız doğru yerdesiniz. Leifheit Comfortline Rulo Tutucu mutfağınızın baş köşesinde yerini almaya hazır! Aparatın tasarımı, folyo ve streç film uçlarına kolaylıkla erişmenizi sağlar. Kesim işlemi için tek el hareketiniz yeterli olduğu için vakit kaybı yaşatmaz. Benzersiz, pratik ve kaliteli tasarımı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz aparatın verdiği konfora bayılacaksınız. Rulo kağıt, alüminyum folyo ve streç film tutucusuna sahip ürünün üst kısmı çıkarılabilir. Bu sayede ürünü piknik gibi etkinliklerinizde dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

10. Mutfaktaki sağ kolunuz olmaya aday

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Mutfakta kullanımı en keyifli olan ürünlerden biri Victorinox Mutfak Soyacağı olabilir. Ürünün keskin ve oynayabilen bıçakları sayesinde meyve ve sebzelerin sadece en üst kabuğunu alarak israfın önüne geçebilirsiniz. Ergonomik sapı, size güçlü bir tutuş sağlarken yaralanma riskini minimuma indirir. Bu ürünle tanıştıktan sonra patlıcan, kabak, patates, havuç, salatalık, elma ve kiviyi kolayca soyabilirsiniz. Bulaşık makinesinde de yıkanabilen ürünü, paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. "Evladiyelik bir soyacağım olsun." diyen biriyseniz bu ürüne mutlaka göz atın.

11. Minik renkli saklama kaplarıyla tanışın

Yemek yaparken arta kalan küçük malzemeleri ne yapacağınızı bazen bilemiyor musunuz? She Berrak 3'lü Set Soğan Sarımsak Limon Saklama Kabı, hem yarım kalan ürünlerin tazeliğini korumasına yardımcı oluyor hem de buzdolabında kötü koku oluşumunu engelliyor. Ürünün BPA veya türevi sağlığa zararlı maddeler içermemesi tercih edilmesini sağlıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir olması kapların kullanım pratikliğini arttırıyor. Yarım kalan sarımsak, soğan ve limonlarınızı gönül rahatlığıyla bu sevimli kaplarda saklayabilirsiniz. Kullanışlı ve dekoratif tasarımıyla bu ürünü çok seveceksiniz.