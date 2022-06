Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

İnsan sağlığına uygun ve kullanımı kolay olduğu için en çok tercih edilen pişirme ürünleri arasında bulunan granit tavalar, granit adı verilen doğal bir taştan üretiliyor. Taşın içerisinde yer alan minerallere göre tavalar; beyaz, gri ve pembe renklere sahip olabiliyor. Temizliği son derece kolay olan tavalar, yemeklerin doğru ısı ayarında pişmesini sağlıyor. Siz de ailenizin sağlığını düşünüyor ve aynı zamanda mutfakta size uzun yıllar boyunca eşlik edebilecek dayanıklılıkta bir ürün arıyorsanız sizin için binbir özenle seçtiğimiz en kaliteli granit tava markalarına göz atmadan geçmeyin deriz.

1. İleri teknoloji ile üretilen Gülsan Safran Granit Sote Tava

İleri düzey teknolojiden faydalanılarak üretilen Gülsan Safran Granit Sote Tava, mutfaktaki en büyük yardımcınız hâline gelecek! 28 cm boyutundaki ürün, genişliği sayesinde her yemek için kullanılabilir. Çizilmeye karşı dayanıklı direnci ve yanmaz, yapışmaz özelliği sayesinde uzun yıllar boyunca kalitesinden ödün vermeyen tava, en sevdiğiniz pişirme kaplarınızdan biri olacak! Her ocakta kullanılabilen tasarımı sayesinde en iyi granit tava markaları arasında yer alan ürün, kolayca temizlenir. Dahası bulaşık makinesinde bile yıkanabilir. Her yemeği pişirebileceğiniz kaliteli ve uzun ömürlü granit tava arayışındaysanız Gülsan Tava'yı daha detaylı incelemenizi öneririz.

2. Yanmaz ve yapışmaz özelliği bulunan Schafer Stark 2 Parça Granit Döküm Tava Seti

Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde birbirinden lezzetli yemekleri hazırlamanıza yardımcı olacak Schafer Stark 2 Parça Granit Döküm Tava Seti, tüm yiyecekleri minimum yağ ile pişirme sözü veriyor. Tüm öğünlerde leziz yemekler hazırlayabileceğiniz 1 adet küçük ve 1 adet büyük boy tavadan oluşan ve set hâlinde sunulan tavalar, 20 ve 28 cm boyutlarına sahip. Tavaların döküm gövdesi, ısıyı hapsediyor ve yemeklerin eşit sıcaklıkta pişmesini sağlıyor. Az yağ kullanımı ile sağlıklı yemekler yapmaya teşvik eden ürün, en iyi granit tava markaları arasında yer alıyor. Ürünü yakından incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

3. Et pişirmek için en doğru tercih: Karaca Gris Bio Granit Grill Tavası

Maksimum yanmaz ve yapışmaz özelliği taşıyan Karaca Gris Bio Granit Grill Tavası, birbirinden leziz yemekleri yapmanızı kolaylaştırır. Ham maddesi granit olan tavalar, yüksek ısıya maruz kalsa bile herhangi zararlı bir madde üretmez. Bu nedenle insan sağlığı için son derece uygun. Leke tutmayan dış kaplaması sayesinde kolayca temizlenebilen ürün, bulaşık makinesinde yıkanabilir. En iyi granit tava markası denildiğinde akla gelen seçenekler arasında bulunan ürün, kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanım ömrü sunarak mutfakların kurtarıcısı hâline gelir.

4. Kaliteli yapısı sayesinde vazgeçilmeziniz olacak: Taç Granit Tava

"En iyi granit tava hangisi?" diye soracak olursanız Taç Granit Tava, güvenle alıp uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri. Yanmaz ve yapışmaz 3 katmanlı yapısı sayesinde daha kullanışlı hâle getirilen tava, en lezzetli yemekleri yaparken mutfaktaki yardımcınız olacak! Kaliteli ve sağlam seramik dış kaplaması sayesinde leke tutmayan ürün, bulaşık makinesine atılarak kolayca yıkanabilir. Kaliteli malzemeden üretilen kulbu ısıyı iletmediği için tutuş kolaylığı sağlar. 28 cm boyuta sahip ürünü; et mühürleme ve sebze soteleme gibi tüm işlemlerde kullanabilirsiniz. Taç Granit Tava'ya mutfak dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

5. Mutfaktaki en büyük yardımcınız: EYYA HOUSE 3'lü Ecogranit Tava Seti

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak EYYA HOUSE 3'lü Ecogranit Tava Seti, birbirinden lezzetli yemekleri yapmanıza yardımcı olur. Sette bulunan farklı boyutlardaki tavalar ile kolayca et mühürleyebilir veya sebze sote hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz az miktarda yağ kullanarak sağlıklı kızartmalar bile yapabilirsiniz. 18 - 22 - 26 cm boyutlara sahip granit tava seti, pek çok yemeği doğru ısı ayarında pişirme fırsatı sunar. Ergonomik kulpları ısıyı iletmediğinden tutuş kolaylığı sağlar. Uzun süre dayanıklılığını koruyacak kalitede bir tava seti arayışındaysanız ürünü yakından incelemenizi tavsiye ederiz.

6. Şık tasarım ve kullanışlı yapı: Vilma 3'lü Tava Seti

Şık tasarımı ve kullanışlı olması yönüyle mutfakların aranan yüzü hâline gelecek granit tava seti, vazgeçilmez mutfak ürünlerinizden biri olmaya aday! Granit adı verilen ham maddeden üretilen yanmaz ve yapışmaz tavalar, insan sağlığını korur ve uzun yıllar boyunca dayanıklılık gösterir. 3 farklı boyuta sahip tava seti sayesinde kahvaltılık, omlet, sebze soteler ve et yemekleri hazırlayabilirsiniz. Türk mutfağının geleneksel yemeklerini sağlıklı biçimde pişirebilirsiniz. Her an elinizin altında olup en büyük yardımcınız hâline gelecek tava setini sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!

7. Hem kahvaltı hem akşam yemeği hazırlayabileceğiniz Emsan Premium Granit Krep Grill Seti

Hem kahvaltı hem akşam yemeği hazırlayabileceğiniz Emsan Premium Granit Krep Grill Seti sayesinde kendinizi mutfakta profesyonel bir aşçı gibi hissedeceksiniz! Sette bulunan 24 cm krep tavası sayesinde damakları şenlendirecek lezzette ve asla yapışmayan kahvaltılık krepler hazırlayabilirsiniz. 28 cm boyuta sahip grill tavada ise tıpkı ızgarada pişmiş kadar lezzetli et yemekleri pişirebilirsiniz. Yanmaz ve yapışmaz özelliği bulunan granit tavanın temizliği de son derece kolay. Bulaşık makinesine atarak yıkayabilirsiniz. Mutfakta gözdeniz olacak Emsan Grill Seti ile tanışmaya hazır mısınız?

8. Çok amaçlı kullanım: ThermoAD Granit 3'lü Tava Seti

%100 granit ham maddeden üretilen ve insan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan ThermoAD Granit 3'lü Tava Seti ile birbirinden leziz yemekler hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet." ise ürünü mutlaka daha yakından incelemelisiniz. "Kaliteli ve uzun ömürlü döküm granit tava nasıl temizlenir?" diye merak ediyorsanız ürünü bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. 20 - 24 - 28 cm boyutlara sahip tavalar sayesinde her türlü yemeği kolayca ve sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. Kullanışlı ThermoAD Tava Seti'ni hem çeyizinize ekleyebilir hem sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

9. Dayanıklı malzeme yapısı: Schäfer Famos Yanmaz Yapışmaz Granit Döküm Tava Seti

Kusursuz lezzette yemekler hazırlayabileceğiniz Schäfer Famos Yanmaz Yapışmaz Granit Döküm Tava Seti sayesinde mutfakta hünerlerinizi konuşturma zamanı! Doğal maddelerden üretilen tavalar, insan sağlığına hiçbir zarar vermez. Biri büyük, diğeri küçük 2 parça tava ile sevdiklerinize parmaklarını yedirtecek omletler, kızartmalar ve menemenler yapabilirsiniz. Yanmaz yapışmaz granit döküm tavaların her ikisi de koyu gri rengiyle mutfak tasarımına modern bir hava katar. Sağlam ve kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca en yakın arkadaşınız olacak tava setini daha yakından incelemeye ne dersiniz? "Evet." diyorsanız sizi hemen buraya alalım!

10. En lezzetli yemekler için: Karaca Gris Biogranit Wok Tava

"Hangi granit tava fiyatları en ucuz ve kaliteli" diye soracak olursanız hem sağlam ve kaliteli hem bütçe dostu avantajlar sunan Karaca, en iyi markalardan biri. Soteleme işlemleri için kullanıcılardan tam not almayı başaran Karaca Gris Biogranit Wok Tava, muadillerine kıyasla üst düzey dayanıklılık sunuyor. 28 cm boyutu sayesinde pek çok yemeği pişirmeye de olanak tanıyor. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde ürün, yemeklerin en doğru kıvamda pişmesini sağlıyor. Çok daha lezzetli yemekler hazırlayabileceğiniz Karaca Wok Tava'yı yakından incelemek için acele edin!