Mutfağınızı çok daha düzenli bir hale getirecek kullanışlı ürünler

Düzenli bir mutfağa sahip olmak, yemek yaparken işleri kolaylaştıran önemli etkenlerden biri. Üstelik her eşyanın yerinin belli olduğu bir mutfakta vakit geçirmek daha keyifli olur. Ancak kimi zaman alanın dar olması, kimi zaman da dolap sayısının az ve küçük olması gibi nedenlerden dolayı dağınık bir görüntü kaçınılmaz oluyor. Neyse ki sevindirici haber, bu sorunun çözümü var. Mutfakları daha düzenli hale getirmek için tasarlanan pek çok ürüne, internet üzerinden tek bir tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Mutfağınızın kurtarıcısı: Abimy Metal Raf Seti



Raf sayısı az olan dolaplara mutfak eşyalarını yerleştirmek bir hayli zor oluyor. Üst üste yığılan eşyalar arasından ihtiyacınız olanı almak ise tam bir işkence. Siz de bu sorundan kurtulmak istiyorsanız raf setleri işinizi kolaylaştırabilir. Abimy Metal Raf Seti, iki parçadan oluşan dayanıklı bir ürün. Dilerseniz iç içe geçirerek dilerseniz de ikiye bölerek kullanabilirsiniz. Dayanıklı olduğunu söyledik çünkü 10 kg’a kadar ağırlık taşıma kapasitesi bulunuyor. Fonksiyonel olmasının yanı sıra tasarımında yer alan ızgara kesim ve iç içe geçen demirler ürüne oldukça şık bir hava katıyor.

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2. Dağınık halde duran temizlik malzemeleri yerini buluyor…



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Mutfakta en sık kullandığımız gereçler arasında, sünger, deterjan ve fırça gibi ürünler yer alıyor. Temizlik için kullandığınız bu gereçleri bir araya toplamak daha düzenli bir tezgah için iyi bir fikir gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Öyleyse Cabilock Mutfak Lavabosu Düzenleyicisi ile tanışın. 5 x 19 cm boyutlarında olan bu ürün, günlük temizlik gereçlerinizi alabilecek hacme sahip. Kap içinde su birikmesini önleyen tahliye aparatı sayesinde su boşalmaya gerek kalmıyor. Ayrıca kaliteli sert plastik malzemesiyle uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor.

Bu sayfayı ziyaret ederek ürünü detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

3. Daha düzenli bir köşe için…

Mutfakta sıklıkla kullandığımız, elimizin altında bulunması gereken bazı eşyalar var: Kahve makinesi, su ısıtıcı, blender gibi… Eğer tezgah üzerinde yer yoksa depolama konusu sorun olabilir. Bu aletleri bir araya toplayan düzenli bir köşe yapmak istiyorsanız Weblonya Mutfak Bar Masası’na mutlaka göz atmalısınız. Masa olarak da kullanılabilen bölüme elektronik aletlerinizi yerleştirerek mini bar köşesi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda iki raf ve telli askı bölümü bulunan ürün, pek çok eşyayı depolama imkanı da sunuyor. 92 x 45 x 15 ölçülerinde yer alan bar masasının kurulumu pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Ürüne bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. Lavabo altı dağınıklığına son!

Lavabo altındaki mutfak dolapları genelde rafsız olarak tasarlanıyor. Rafın olmadığı bir dolabın dağınık olması ise çok normal. Bu sorun sizin için de geçerliyse çekmeceye benzeyen sürgülü demir raflar işinizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Lavabonun altında depoladığınız tüm malzemeleri bu raflara sığdırabilirsiniz. Ayrıca rafı çektiğinizde pratik bir şekilde malzemelerin tümüne ulaşabilme imkanınız bulunuyor. Lavabo altı olduğu için paslanma konusu aklınıza takılabilir ancak ürün paslanmaz özelliğe sahip.

Kangning Mutfak Lavabo Rafı ile mutfağınızı daha düzenli bir görünüme kavuşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Vintage bir dokunuş…

Yemek hazırlarken pişirme gereçlerini sıklıkla kullanıyoruz. Ancak çekmecede üst üste yığılan bu pişirme gereçleri dağınık bir görüntü oluşturabiliyor. Bu dağınıklığı önlemek için tasarlanan metal sepetler çok kullanışlı oluyor. Bunlardan biri de KitchenCraft Mutfak Gereç Tutucu. 15 x 15 x 16 cm boyutlarındaki üründe tüm gereçlerinizi depolayın ve tezgah üzerinde konumlandırın. Dilerseniz ocağın yanına yerleştirerek ihtiyacınız olduğu her an kolayca ulaşabilirsiniz. İngiliz sage yeşil rengi ve retro tasarımı ile mutfağınıza vintage bir dokunuş yaparken aynı zamanda şık bir hava katıyor. Üstelik üzerinde “utensils” yani mutfak gereçleri anlamına gelen yazı baskısı bulunuyor.

Daha fazla ayrıntı için bu sayfaya bakabilirsiniz.

6. Tencere kapaklarınıza yer açın…

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Üst üste duran tencereler arasında kapaklar için uygun yeriniz yoksa kapak tutucu raf sistemlerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca bu raflara kesme tahtası gibi gereçleri yerleştirmek de mümkün. Paslanmaz çelikten üretilen Bestonzon Tencere Kapağı Düzenleyicisi’ni mutfağınızda duvara uygun bir yere monte ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Kolay temizlenen bir ürün olduğu için zaman yönünden tasarruf sağlıyor. 13,5 x 11 x 8,5 cm boyutlarında olan siyah renkli kapak tutucu rafı satın alarak günlük kullandığınız tencere kapaklarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bir şekilde incelemek için buraya göz atmayı unutmayın.

7. Fincanları tezgah üzerinde sergilemenin en şık hali…

Büyük bir beğeniyle aldığınız renk renk fincanları dolapların içine sıkıştırmak, böylesine güzel fincanlara haksızlık olur. Ancak tezgah üzerine nasıl yerleştireceğiniz konusunda fikriniz yoksa biz size yardımcı olalım. Eksprespazar Fincan Askılığı ile bu sorunu çözmek mümkün. Gold rengi ile fincanlarınızın görünümüne ayrı bir şıklık katan ürünün askılık kısmına fincanları, alt tarafında bulunan raf kısmına da altlıkları dizebilirsiniz. Ürün 28 x 26 x 11 cm boyutlarında tasarlanmış ve metal üzerine kaplama yapılmış. Tezgahta uygun bir konuma yerleştirdiğiniz Eksprespazar Fincan Askılığı sayesinde fincanlarınız her an elinizin altında olacak.

Uygun fiyata bu ürüne sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Ayaco Kağıt Havluluk Seti ile tanışın…

Siz de mutfakta sık sık kağıt havlu kullananlardan mısınız? Öyleyse kağıt havlu deyip geçmeyin, o da iyi bir yeri hak ediyor. Size önerebileceğimiz Ayaco Kağıt Havluluk Seti işlevsel bir özelliğe sahip. Duvara monte edilebilen ayrıca raf bölümü de bulunan bir set. Raf kısmına dilerseniz baharatlık veya süs objeleri koyabilirsiniz. Rafın hemen altında kağıt havluyu takmak için askılık bulunuyor. Yerden tasarruf etmek için oldukça işlevsel bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Pratik bir şekilde çıkan askı aparatı sayesinde rulo bitince hızlıca yenileyebilirsiniz.

Ayaco Kağıt Havluluk Seti’ni yakından incelemek için tıklayın.

9. Dar alanları değerlendirmenin en pratik yolu…

Mutfak dolaplarınızın kenarında iş görmeyen dar boşluklar varsa bu alanları değerlendirmeye ne dersiniz? Earabul Organizer Raf işte, tam da böyle dar alanlar için üretilen harika bir ürün. 3 katlı raf ünitesiyle oldukça fazla eşya alma kapasitesine sahip. Kavanoz gibi uzun saklama kaplarında depoladığınız bakliyat ve un gibi malzemeleri bu rafa yerleştirebilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde tasarlanan ürün tekerlekleri sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. Raflar birbirine geçme sistemiyle donatıldığı için montelemek için herhangi bir alete ihtiyaç duymadan ürünün kurulumunu yapabilirsiniz. Ayrıca bu sistem sayesinde rafları ikili veya tekli olarak da kullanabilirsiniz.

Earabul Organizer Raf'ın kırılmaya karşı dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar mutfağınızda yer almasını istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

10. Yıllar öncesinden gelen kolaylık…



Ninelerimizin zamanında mutfakta yaygın bir şekilde kullanılan terek sistemi vardı. Duymayanlar için ismi yabancı gelebilir. Aslında bir tür açık mutfak dolabı diyebiliriz. Günümüzde ise raf sistemi olarak adlandırılıyor. Adına her ne derseniz deyin düzen konusunda büyük kolaylık sağladığı kesin. İşte bu ürünlerden biri de Ankaflex Ahşap Terek Rafı. 3 katlı rafa ek olarak peçetelik ve fincan askılık kısmı bulunuyor. Baharat ve kuru kumanyalarınızı depolayabileceğiniz bu geniş dolap 75 x 65 cm boyutlarında tasarlanmış.

Ankaflex Ahşap Terek Rafı'nı buradan satın alabilirsiniz.

