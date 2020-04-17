Mutfakta yapılan 12 hata

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, mutfakta yapılan başlıca hatalar ve alabileceğiniz basit önlemler hakkında önemli bilgiler verdi: 1) İlk önemli madde tezgah boyu

Çoğumuz tezgahta veya ocağın başında uzun süre vakit geçirebiliyor. Eğer tezgah boyu ideal ergonomik boyuta sahip değilse başta belimiz olmak üzere tüm vücudumuza orantısız yük bindirmiş olacağız. Bu durum ileride başlayacak olan bel, boyun gibi şikayetlerimizin tetikleyicisi olacaktır. Böyle problemlerin önüne geçmek için tezgah yüksekliği dirseklerimizden 5-10 cm aralığında, aşağıda olmalıdır. Eğer tezgahınız dirseklerinizden 5-10 cm’den daha fazla aşağıda ise bu gövdenizi iyice öne doğru eğmenize sebep olacak ve ileride yaşayacağınız kamburluk riskini arttıracaktır. Bunun için tezgah üzerine yükselticiler koyabilirsiniz. Eğer tezgahınız ideal dirsek mesafenizden çok yüksekte ise bu durum kollara ve omzunuza binen yükü arttıracaktır. Tezgah yüksekliğinizi azaltmak içinse ayaklarınızın altına yükselticiler koyabilirsiniz. 2) Uzun süre tezgah veya ocak başında ayakta durduğunuzda dengenize hiç dikkat ettiniz mi?

Genelde çoğu kişi vücudunun bir tarafına doğru yük bindirir. Bu yanlış duruş olarak yorumladığımız durumlardan birisidir. Ayakta durduğumuz her an her iki ayağımıza eşit yük verdiğimize dikkat etmeliyiz. Bu ağırlığın istenilen orta hatta geçmesini sağlayacak ve vücuttaki yaralanma riskini minimuma indirecektir.

3) Mutfak dolaplarından veya buzdolabınızdan bir şey alırken yapılan en büyük hatalardan birisi yüksek yerlere hızlı bir şekilde kontrolsüz uzanmaya çalışmak veya alçak bir yere hızlıca direk eğilmeye çalışmaktır. Bu ani uzanma ve eğilmelerden kaçınmalıyız. Yüksek raflardan bir şey alacaksak mutlaka ayaklarımızın altına yükselti koymalıyız. Alçak bir yere eğilmemiz gerekiyorsa bel bölgemizden eğilmek yerine dizlerimizden destek alarak eğilmek daha sağlıklıdır. 4) Mutfak içinde hızlı kontrolsüz hareket etmek farkına varamayacağınız problemlere yol açabilir. Örneğin ayakta sabit duruyorsunuz arkanızdan bir şey alacaksınız ayaklarınız sabit bir şekilde hızlıca gövdenizi döndürüp alacağınız şeye uzanmak yapılan büyük bir yanlıştır. Vücudunuzda parçalama stresi yaratır. Bu şekilde sabit ani dönmeler yerine adım alarak bütün vücudu döndürmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. 5) Birçoğumuz damacana vb ağır eşyaları kaldırmanın bir sıkıntı yaratmayacağını düşünüyor olabilir. Kontrolsüz bir şekilde kaldırılan damacana vb ağır eşyalar vücudunuza özellikle omurganıza ani kontrolsüz yük bindirmenize sebep olacak ve ani yaralanma riskinizi maksimum seviyeye çıkaracaktır. Damacanayı kaldırıp taşımak yerine tekerlekli damacana destekleyicilerinden temin edebilirsiniz. Eğer kaldırmak durumunda kalacaksanız; yükü önce dizlerinizden eğilerek kavrayın daha sonrasında ise gövdenize yakın bir şekilde her iki elinizle yavaşça kaldırın.

6) Yemek pişirirken veya herhangi bir şeyi çırpma işlemi gerçekleştirirken çoğumuz tek kol ile yapmaya çalışırız.

Tek tarafa sürekli yönelmek yerine diğer tarafımızdan da destek alabiliriz. Örneğin 4 dakika boyunca birşeyi çırpmanız veya karıştırmanız gerekiyor. 2 dakika sağ kol, 2 dk sol kol olacak şekilde eşit sürede her iki tarafa görev dağılımı yaparak gerçekleştirmeniz daha sağlıklı olacaktır. 7) Sert birşeyler kesecek veya doğrayacaksanız kullanacağınız aparatı çok iyi kavramaya özen göstermelisiniz. Tam kavramadan gerçekleştireceğiniz kesme işleminde bileğinize, kol veya omzunuza orantısız yük dağılımı olabilir. Bu durum bilek, kol ve omuz yaralanmalarına sebep olabilir. Özellikle bilek bölgesi yaralanmaları bu durumlarda çok görülmektedir. 8) Mutfak zemininizin kaygan olmamasına özen göstermelisiniz. 9) Sürekli kullandığınız ürün ve eşyaları kolay ulaşabileceğiniz yerlere koyabilirsiniz. 10) Mutfak içi aydınlatma önemlidir. Rahat görüş mesafesi sağlayacak aydınlatmaları tercih etmelisiniz.