Mutfakta yapılan 12 hata

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, mutfakta yapılan başlıca hatalar ve alabileceğiniz basit önlemler hakkında önemli bilgiler verdi:

1) İlk önemli madde tezgah boyu

Çoğumuz tezgahta veya ocağın başında uzun süre vakit geçirebiliyor. Eğer tezgah boyu ideal ergonomik boyuta sahip değilse başta belimiz olmak üzere tüm vücudumuza orantısız yük bindirmiş olacağız. Bu durum ileride başlayacak olan bel, boyun gibi şikayetlerimizin tetikleyicisi olacaktır. Böyle problemlerin önüne geçmek için tezgah yüksekliği dirseklerimizden 5-10 cm aralığında, aşağıda olmalıdır. Eğer tezgahınız dirseklerinizden 5-10 cm’den daha fazla aşağıda ise bu gövdenizi iyice öne doğru eğmenize sebep olacak ve ileride yaşayacağınız kamburluk riskini arttıracaktır. Bunun için tezgah üzerine yükselticiler koyabilirsiniz. Eğer tezgahınız ideal dirsek mesafenizden çok yüksekte ise bu durum kollara ve omzunuza binen yükü arttıracaktır. Tezgah yüksekliğinizi azaltmak içinse ayaklarınızın altına yükselticiler koyabilirsiniz.

2) Uzun süre tezgah veya ocak başında ayakta durduğunuzda dengenize hiç dikkat ettiniz mi?

Genelde çoğu kişi vücudunun bir tarafına doğru yük bindirir. Bu yanlış duruş olarak yorumladığımız durumlardan birisidir. Ayakta durduğumuz her an her iki ayağımıza eşit yük verdiğimize dikkat etmeliyiz. Bu ağırlığın istenilen orta hatta geçmesini sağlayacak ve vücuttaki yaralanma riskini minimuma indirecektir.