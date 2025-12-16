1 patatesle ekmek gibi poğaça: "Artık ekmek almıyorum"

YouTube’da Asena’nın Mutfağı adlı kanalda paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Ekmek kıvamına yakın yumuşak dokusu, az malzemesi ve ekonomik oluşuyla dikkat çeken patatesli poğaça tarifi, deneyenlerden tam not aldı.
Tarifin en çok konuşulan yönü; tek bir patates, sirke ve maya ile fırından çıkan ekmek benzeri poğaçalar. Özellikle kahvaltı ve çay saatleri için pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Haşlanan patatesin suyunun dökülmemesi, tarifin püf noktalarından biri. Bu su, hamurun hem lezzetini hem de yumuşaklığını artırıyor.
Klasik poğaçalardan farklı olarak daha gözenekli ve ekmek benzeri bir yapı elde ediliyor. Muffin kalıbında pişirilmesi ise şekil vermeyi oldukça kolaylaştırıyor.
