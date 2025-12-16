1 patatesle ekmek gibi poğaça: "Artık ekmek almıyorum"

YouTube’da Asena’nın Mutfağı adlı kanalda paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Ekmek kıvamına yakın yumuşak dokusu, az malzemesi ve ekonomik oluşuyla dikkat çeken patatesli poğaça tarifi, deneyenlerden tam not aldı.

AZ MALZEMEYLE DOYURUCU LEZZET

Tarifin en çok konuşulan yönü; tek bir patates, sirke ve maya ile fırından çıkan ekmek benzeri poğaçalar. Özellikle kahvaltı ve çay saatleri için pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

PATATES SUYU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haşlanan patatesin suyunun dökülmemesi, tarifin püf noktalarından biri. Bu su, hamurun hem lezzetini hem de yumuşaklığını artırıyor.

EKMEK KIVAMINDA, POĞAÇA LEZZETİNDE

Klasik poğaçalardan farklı olarak daha gözenekli ve ekmek benzeri bir yapı elde ediliyor. Muffin kalıbında pişirilmesi ise şekil vermeyi oldukça kolaylaştırıyor.

MALZEMELER 1 adet patates

2–3 su bardağı un (ilk aşama için)

2–3 su bardağı un (sonradan eklenecek)

1 tatlı kaşığının ucuyla kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı haşlanmış patates suyu

1 su bardağı ılık su

1 paket maya

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tuz

Zeytinyağı

Üzeri için yumurta sarısı

İsteğe bağlı: ceviz, ay çekirdeği içi veya kabak çekirdeği içi

TARİF Patatesin kabuklarını soyup yıkayın, dörde bölerek haşlayın.

Haşlanan patatesi süzün, suyunu dökmeyin.

Sıcak patatesi ince süzgeçten geçirerek püre haline getirin.

2–3 su bardağı unu eleyip patates püresini içine ekleyin.

Kabartma tozu ve sirkeyi ilave edin.

Ayrı bir kapta patates suyu, ılık su, maya ve şekeri karıştırın.

Mayanın aktifleşmesi için 10 dakika bekleyin.

Hazırlanan sıvı karışımı unlu karışıma dökün.

2–3 su bardağı daha un ekleyin.

Tuzu ilave edip yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerine zeytinyağı sürün.

Üzerini temiz bir poşetle kapatıp 45 dakika mayalandırın.

Muffin kalıplarını yağlayın ya da yağlı kağıt yerleştirin.

Hamurdan parçalar alıp kalıplara yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe göre çekirdek veya ceviz ekleyin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!