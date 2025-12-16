YEMEK

Soğanlı patates kavurma nasıl yapılır? Doyurucu ve pratik lezzet!

Evde kısa sürede lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenlerin favorisi olan soğanlı patates kavurma, az malzemeyle büyük tat sunuyor. Hem ana yemeklerin yanına hem de tek başına doyurucu bir öğün olarak tercih edilebilen bu tarif, baharatlarla daha da lezzetleniyor. İşte soğanlı patates kavurma tarifi…

Sedef Karatay

Patatesin doyuruculuğu ve soğanın aroması bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu klasik tarif, özellikle pratikliğiyle ve lezzetiyle öne çıkıyor. Günün her öğününe uyum sağlayan soğanlı patates kavurma, sofralara sıcak bir lezzet katıyor.

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy patates
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Patatesleri soyup küp küp doğrayın
  • Soğanları ise ince piyazlık şeklinde kesin
  • Geniş bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın
  • Soğanları ekleyip yumuşayana kadar 3–4 dakika kavurun
  • Ardından patatesleri ilave edin ve 5–6 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.
  • Baharatlarla Gelen Lezzet: Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber, kekik ve kuru naneyi ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte, patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.
  • Patatesler yumuşayıp baharatlarla bütünleştiğinde ocaktan alın.

AFİYET OLSUN!

