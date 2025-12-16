Soğanlı patates kavurma nasıl yapılır? Doyurucu ve pratik lezzet!

Patatesin doyuruculuğu ve soğanın aroması bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu klasik tarif, özellikle pratikliğiyle ve lezzetiyle öne çıkıyor. Günün her öğününe uyum sağlayan soğanlı patates kavurma, sofralara sıcak bir lezzet katıyor.

MALZEMELER 3 adet orta boy patates

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

TARİF Patatesleri soyup küp küp doğrayın

Soğanları ise ince piyazlık şeklinde kesin

Geniş bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın

Soğanları ekleyip yumuşayana kadar 3–4 dakika kavurun

Ardından patatesleri ilave edin ve 5–6 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.

Baharatlarla Gelen Lezzet: Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber, kekik ve kuru naneyi ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte, patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.

Patatesler yumuşayıp baharatlarla bütünleştiğinde ocaktan alın.

AFİYET OLSUN!