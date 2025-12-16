Soğanlı patates kavurma nasıl yapılır? Doyurucu ve pratik lezzet!
Evde kısa sürede lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenlerin favorisi olan soğanlı patates kavurma, az malzemeyle büyük tat sunuyor. Hem ana yemeklerin yanına hem de tek başına doyurucu bir öğün olarak tercih edilebilen bu tarif, baharatlarla daha da lezzetleniyor. İşte soğanlı patates kavurma tarifi…
Patatesin doyuruculuğu ve soğanın aroması bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu klasik tarif, özellikle pratikliğiyle ve lezzetiyle öne çıkıyor. Günün her öğününe uyum sağlayan soğanlı patates kavurma, sofralara sıcak bir lezzet katıyor.
Soğanları ekleyip yumuşayana kadar 3–4 dakika kavurun
Ardından patatesleri ilave edin ve 5–6 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.
Baharatlarla Gelen Lezzet: Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber, kekik ve kuru naneyi ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte, patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.
