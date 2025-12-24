Mutfaktaki baharat bilgin ne kadar iyi?

1/8
Yeni bir tarif gördüğünde ilk tepkin ne olur?
Önce hangi baharatlar kullanılıyor diye bakarım.
Malzeme listesine göz atarım.
Tarifi hazırlamam ne kadar zaman alır diye düşünürüm.
“Ben bundan daha iyisini yaparım!”
Kolay bir tarifse denemeye değer!
2/8
Türlü yaparken “Bu olmadan olmaz!” dediğin baharat hangisi?
3/8
Sence et yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?
4/8
Sana göre hangi baharat tatlılara ayrı bir tat katar?
5/8
Peki, sumak genelde hangi amaçla kullanılır biliyor musun?
Ekşi bir tat vermek için.
Yemeği acılaştırmak için.
Yemeğe renk katmak için? 🙄
Hiçbir fikrim yok desem...
6/8
Kış aylarında hazırladığın çaya en çok hangisini eklemeyi seversin?
7/8
Pilav yaparken “Bu baharatsız olmaz!” dediğin baharat hangisi?
8/8
Izgara tavuk yaparken lezzeti zirveye çıkaran baharat sence hangisi?