YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Mutfaktaki baharat bilgin ne kadar iyi?

Baharat dünyası koca bir keşif alanı. Kimi geleneksel lezzetlerden şaşmaz, kimi de yeni tatların peşine düşer. Peki sen mutfakta baharat konusunda gerçekten ne kadar bilgilisin? Haydi öğrenelim! 👇

Mutfaktaki baharat bilgin ne kadar iyi?

Mutfaktaki baharat bilgin ne kadar iyi?

1/8

Yeni bir tarif gördüğünde ilk tepkin ne olur?

Yeni bir tarif gördüğünde ilk tepkin ne olur?
Önce hangi baharatlar kullanılıyor diye bakarım.
Malzeme listesine göz atarım.
Tarifi hazırlamam ne kadar zaman alır diye düşünürüm.
“Ben bundan daha iyisini yaparım!”
Kolay bir tarifse denemeye değer!
2/8

Türlü yaparken “Bu olmadan olmaz!” dediğin baharat hangisi?

Türlü yaparken “Bu olmadan olmaz!” dediğin baharat hangisi?
Kekik
Pul biber
Karabiber
Kimyon
Zerdeçal
3/8

Sence et yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?

Sence et yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?
Safran
Toz kırmızı biber
Kekik
Susam
Zencefil
4/8

Sana göre hangi baharat tatlılara ayrı bir tat katar?

Sana göre hangi baharat tatlılara ayrı bir tat katar?
Tarçın
Karanfil
Vanilya
Kakule
Tatlıda baharat sevmem!
5/8

Peki, sumak genelde hangi amaçla kullanılır biliyor musun?

Peki, sumak genelde hangi amaçla kullanılır biliyor musun?
Ekşi bir tat vermek için.
Yemeği acılaştırmak için.
Kıvamı artırmak için.
Yemeğe renk katmak için? 🙄
Hiçbir fikrim yok desem...
6/8

Kış aylarında hazırladığın çaya en çok hangisini eklemeyi seversin?

Kış aylarında hazırladığın çaya en çok hangisini eklemeyi seversin?
Tarçın
Karanfil
Zencefil
Karabiber 🙄
Nane
7/8

Pilav yaparken “Bu baharatsız olmaz!” dediğin baharat hangisi?

Pilav yaparken “Bu baharatsız olmaz!” dediğin baharat hangisi?
Karabiber
Kimyon
Zerdeçal
Defne yaprağı
Tane karanfil (çok az!)
8/8

Izgara tavuk yaparken lezzeti zirveye çıkaran baharat sence hangisi?

Izgara tavuk yaparken lezzeti zirveye çıkaran baharat sence hangisi?
Kekik
Toz kırmızı biber
Kimyon
Sarımsak tozu
Cajun karışımı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Baharatın Adı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.