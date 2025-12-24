Mutfaktaki baharat bilgin ne kadar iyi?

1/8 Yeni bir tarif gördüğünde ilk tepkin ne olur?

Önce hangi baharatlar kullanılıyor diye bakarım. Malzeme listesine göz atarım. Tarifi hazırlamam ne kadar zaman alır diye düşünürüm. “Ben bundan daha iyisini yaparım!” Kolay bir tarifse denemeye değer!