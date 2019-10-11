YEMEK

Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

Mutfağınızda yemek pişirirken zaman zaman, siz farkında olmasanız da istenmeyen kokular ortaya çıkabilir. Mutfaktaki kötü koku dakikalar içinde tüm evi de sarabilir. Siz de mutfaktaki kötü kokulardan kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz 6 yoldan birini deneyebilirsiniz. Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir diyenler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz, buyursunlar.

Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

Mutfak kokusu nasıl giderilir? sorusu birçok kişinin sorunudur. Mutfaktaki en yaygın kötü kokulardan kurtularak evinizi çok daha ferah bir hale getirebilirsiniz. Özellikle mutfakta yemek yapmayı sevenler için bahsedeceğimiz yöntemler hayat kurtarıcı olacak.

Balık, karnabahar, soğan, sarımsak, tavuk kokusu derken mutfakta hoşumuza gitmeyen bir durum ortaya çıkar. Sadece yemekler değil, mutfak çöpleri de zaman zaman istenmeyen kokulara neden olabilir. Mutfak kokusu giderici kullansanız da bu çözüm kalıcı olmaz. İlk olarak mutfakta çöp bırakmamaya özen göstermelisiniz. Sonrasında mutfak kokusu gidermek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKU NASIL GİDERİLİR?

LİMONLAR
iStock-931290864
Limonu kullandıktan sonra hemen atmayın. Onları parçalar halinde kesin ve mutfaktaki çöp kovasını bu parçalar yardımıyla silin. Limon kabuğuna bir miktar sirke dökerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu temizlik küpü gerçekten etkilidir.

YENİ BİR SÜNGER
iStock-488442326
Mutfakta uzun süre kullanılan sünger kötü kokunun suçlusu olabilir. Mutfak süngeri, birçok bakteri ve mikroorganizmayı mıknatıs gibi çeker. Çözümü ise mutfak süngerini düzenli olarak değiştirmektir. 2 haftada bir sünger değiştirmek ideal bir süredir.

LAVABODA KALAN KÜÇÜK YİYECEK ATIKLARI
iStock-1135955779
Küçük şeyler bir süre sonra büyük kokular bırakabilir. Lavaboda ya da bulaşık makinesinde kalan yiyecek parçaları veya kırıntılar mutfakta istenmeyen kokulara neden olur. Üstelik bu kalıntılar bazı haşaratları da mutfağa çeker!

BUZDOLABINA KABARTMA TOZU
iStock-486417998
Buzdolabına küçük bir kase kabartma tozu yerleştirerek bir dizi kötü koku ile savaşabilirsiniz. Alternatif olarak, kabartma tozu için bir hava filtresi satın alabilirsiniz.

ASPİRATÖR FİLTRELERİNE DİKKAT
iStock-857493376 (1)
Aspiratör filtrelerinin temizliğini çoğu zaman göz ardı ederiz. Aspiratörlerin düzgün bir şekilde çalışması için filtrelerinin iyi bir şekilde temizlenmesi şart. Düzenli bir filtre temizliğiyle mutfağınızdaki yemek kokularının ciddi oranda azaltabilirsiniz.

KESME TAHTALARI
iStock-598693844 (1)
Mutfağı saran soğan ve sarımsak kokusunun kesme tahtasından gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Özellikle ahşap kesme tahtalarda kesilen soğan, sarımsaklar sonucunda koku tahtada kalır ve zamanla mutfağa yayılır. Kesme tahtalarını sık sık yıkayın, ancak bunun için bulaşık detarjanı değil, beyaz sirkeden yararlanın.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı, hamile kadınlardan talep yağıyorKimsenin aklına gelmeyeni yaptı, hamile kadınlardan talep yağıyor
Şimdi tam zamanı! Yedikçe beyin fonksiyonlarını iyileştiriyorŞimdi tam zamanı! Yedikçe beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir mutfak kokusu nasıl giderilir mutfak koku giderici

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu!

Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay zeytinyağı faydalarını anlattı! Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı kalori oranı nedir?

Canan Karatay: Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmaz

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor

Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı, hamile kadınlardan talep yağıyor

Kestanenin faydaları nelerdir?

Şimdi tam zamanı! Yedikçe beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor

Akut gastroenterit nedir? Akut gastroenterit belirtileri nelerdir?

Deniz ürünleri yerken dikkat!

Hazır çorba zararlı mıdır? Hazır çorba kalori oranı nedir? İşte detayları...

Pratik diye yapılıyor ama...

Brezilya cevizi faydaları nelerdir? Brezilya cevizi çayı neye iyi gelir?

Bir tane yiyenin vitamine ihtiyacı kalmıyor! Sağlığı garanti altına alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.