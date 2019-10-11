Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

Mutfak kokusu nasıl giderilir? sorusu birçok kişinin sorunudur. Mutfaktaki en yaygın kötü kokulardan kurtularak evinizi çok daha ferah bir hale getirebilirsiniz. Özellikle mutfakta yemek yapmayı sevenler için bahsedeceğimiz yöntemler hayat kurtarıcı olacak.
Balık, karnabahar, soğan, sarımsak, tavuk kokusu derken mutfakta hoşumuza gitmeyen bir durum ortaya çıkar. Sadece yemekler değil, mutfak çöpleri de zaman zaman istenmeyen kokulara neden olabilir. Mutfak kokusu giderici kullansanız da bu çözüm kalıcı olmaz. İlk olarak mutfakta çöp bırakmamaya özen göstermelisiniz. Sonrasında mutfak kokusu gidermek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz.
MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKU NASIL GİDERİLİR?
LİMONLAR
Limonu kullandıktan sonra hemen atmayın. Onları parçalar halinde kesin ve mutfaktaki çöp kovasını bu parçalar yardımıyla silin. Limon kabuğuna bir miktar sirke dökerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu temizlik küpü gerçekten etkilidir.
YENİ BİR SÜNGER
Mutfakta uzun süre kullanılan sünger kötü kokunun suçlusu olabilir. Mutfak süngeri, birçok bakteri ve mikroorganizmayı mıknatıs gibi çeker. Çözümü ise mutfak süngerini düzenli olarak değiştirmektir. 2 haftada bir sünger değiştirmek ideal bir süredir.
LAVABODA KALAN KÜÇÜK YİYECEK ATIKLARI
Küçük şeyler bir süre sonra büyük kokular bırakabilir. Lavaboda ya da bulaşık makinesinde kalan yiyecek parçaları veya kırıntılar mutfakta istenmeyen kokulara neden olur. Üstelik bu kalıntılar bazı haşaratları da mutfağa çeker!
BUZDOLABINA KABARTMA TOZU
Buzdolabına küçük bir kase kabartma tozu yerleştirerek bir dizi kötü koku ile savaşabilirsiniz. Alternatif olarak, kabartma tozu için bir hava filtresi satın alabilirsiniz.
ASPİRATÖR FİLTRELERİNE DİKKAT
Aspiratör filtrelerinin temizliğini çoğu zaman göz ardı ederiz. Aspiratörlerin düzgün bir şekilde çalışması için filtrelerinin iyi bir şekilde temizlenmesi şart. Düzenli bir filtre temizliğiyle mutfağınızdaki yemek kokularının ciddi oranda azaltabilirsiniz.
KESME TAHTALARI
Mutfağı saran soğan ve sarımsak kokusunun kesme tahtasından gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Özellikle ahşap kesme tahtalarda kesilen soğan, sarımsaklar sonucunda koku tahtada kalır ve zamanla mutfağa yayılır. Kesme tahtalarını sık sık yıkayın, ancak bunun için bulaşık detarjanı değil, beyaz sirkeden yararlanın.
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