Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

Mutfak kokusu nasıl giderilir? sorusu birçok kişinin sorunudur. Mutfaktaki en yaygın kötü kokulardan kurtularak evinizi çok daha ferah bir hale getirebilirsiniz. Özellikle mutfakta yemek yapmayı sevenler için bahsedeceğimiz yöntemler hayat kurtarıcı olacak.

Balık, karnabahar, soğan, sarımsak, tavuk kokusu derken mutfakta hoşumuza gitmeyen bir durum ortaya çıkar. Sadece yemekler değil, mutfak çöpleri de zaman zaman istenmeyen kokulara neden olabilir. Mutfak kokusu giderici kullansanız da bu çözüm kalıcı olmaz. İlk olarak mutfakta çöp bırakmamaya özen göstermelisiniz. Sonrasında mutfak kokusu gidermek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKU NASIL GİDERİLİR?

LİMONLAR



Limonu kullandıktan sonra hemen atmayın. Onları parçalar halinde kesin ve mutfaktaki çöp kovasını bu parçalar yardımıyla silin. Limon kabuğuna bir miktar sirke dökerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu temizlik küpü gerçekten etkilidir.

YENİ BİR SÜNGER



Mutfakta uzun süre kullanılan sünger kötü kokunun suçlusu olabilir. Mutfak süngeri, birçok bakteri ve mikroorganizmayı mıknatıs gibi çeker. Çözümü ise mutfak süngerini düzenli olarak değiştirmektir. 2 haftada bir sünger değiştirmek ideal bir süredir.