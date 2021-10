Mutfaktaki sağ kolunuz olmaya aday en iyi blender çeşitleri

Blender seçimi yaparken tam olarak nasıl bir ürün istediğinizi kararlaştırmanız işinizi kolaylaştırır. Bunun için de aklınıza gelebilecek "Hangi blender seti daha iyi veya blender kaç watt olmalı?" gibi pek çok sorunun cevaplanması önem taşıyor. İşte, tüm bu sorulara cevap bulmak için kullanıcılardan gelen blender tavsiyelerini dikkate alabilir; internet üzerinden yüzlerce blender çeşidine ayrıntılarıyla göz atabilirsiniz.

1. Her eve lazım olan bir ürün: Vacuumix Vakumlu Power Blender



Markette satılan badem ezmesi, öğütülmüş Türk kahvesi hatta un çeşitleri de dahil bu gibi gıdaların birçoğunu evde kendiniz yapmak ister misiniz? O zaman Vacuumix Power Blender ile sizi tanıştıralım. 1500 wattt motor gücü ve 8 dişli keskin bıçağı sayesinde tüm besinler pürüzsüz hale geliyor. Peki, Vacuumix Blender nasıl kullanılır? Malzemeleri hazneye doldurun, vakum pompasını vakum kapağına yerleştirip düğmeye basın, böylece hazne içindeki havayı boşaltmış olacaksınız. Ardından 6 akıllı programdan dilediğinize basın. Saniyeler içinde tarifiniz hazır. Aynı zamanda bu vakum teknolojisi ile gıdaların hava ile teması kesilerek besin değerleri korunmuş oluyor.

Donanımı ve pratikliği ile dört dörtlük olan bu ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Profesyonel işlerin yardımcısı: Zhenwulu Tezgah Üstü Blender

Mutfakta çok sık zaman geçiriyor, yemek veya pasta yapmayı seviyorsanız ve özellikle kalabalık bir aileye sahipseniz Zhenwulu Tezgah Üstü Blender, sizin için harika olabilir. Peki, bu blenderle neler yapılır? Pişirme, kıyma, çırpma ve püre işlemlerinin tümünü yapabilirsiniz. Yani sıcak çorbadan dondurmaya kadar pek çok tarif hazırlamanız mümkün. Zhenwulu Blender, 4 litre şeffaf geniş bir hazneye ve 8’li keskin bıçağa sahip. Ayrıca 2200 watt motor gücünün yanı sıra motora aşırı yük binmesine karşı koruyucu mekanizması bulunuyor.

Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak bu profesyonel ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. Mutfakların pratik üçlüsü: Fakir Trinity Blender Seti

Blender seçimi yaparken hemen elinizin altında kullanımı pratik ve işlevsel bir ürün olsun isterseniz Fakir Trinity Blender Seti, aradığınız şey olabilir. Blender bıçakları, mikser aparatı ve bir adet hazneden oluşan bu ürün 500 watt motor gücüne sahip. Bu da yemek yaparken ihtiyacınız olan desteği size fazlasıyla sağlayacağı anlamına geliyor. Özellikle soğan, patates ve havuç gibi sert gıdaları parçalama konusunda oldukça başarılı. Çalıştırma bölümüne takılan blender ayağı ile pürüzsüz çorbalar yapabilir; bebeğinize püre hazırlayabilirsiniz. Ayrıca mikser aparatı ile de çok lezzetli kekler yapabilirsiniz.

Ürün için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Anneniz için hediye almayı mı düşünüyorsunuz?

Canınızdan çok sevdiğiniz anneniz için hediye alacaksınız ve “Hangi blender setini almalıyım?” diye mi düşünüyorsunuz? O zaman Arnica Diva El Blender Seti’ne mutlaka göz atmalısınız. Hem tasarımı hem de kullanım kolaylığı ile oldukça ideal olan bu ürünün annenizin mutfağına yakışacağından eminiz. 1200 watt motor gücü, iki kademeli hız ayarı ve turbo fonksiyonu ile nefis yemekler ondan sorulur. 1.1 litrelik haznesinin yanı sıra 600 ml kapasiteli ölçme kabı bulunuyor. Ayrıca gövdenin altına yerleştirilen silikon parçalar blenderin kaymasını engelliyor.

Arnica Diva El Blender Seti’ni satın almak için tıklayın.

5. Mutfağınızın uzmanı: Tefal Actiflow Pro Extreme Blender Seti

En iyi blender markası seçenekleri arasında yer alan Tefal’in Actiflow Blender Seti, çok satanlar arasında bulunuyor. Topaklanma sorununu önlemek için 4 bıçaklı Actiflow teknolojisi ile donatılmış. 1.5 litrelik haznesi cam materyal kullanılarak tasarlanmış. Yani, hem daha sağlıklı hem de temizliği plastik kaplara göre çok daha kolay. Performansına gelecek olursak, 1500 watt motor gücü ile parçalama, çırpma ve doğrama konusunda tam bir uzman olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Anti-Splashing sıçramayı önleyici teknolojisi ile de "Üstüm kirlendi." derdi olmadan tüm işlerinizi halledebilirsiniz.

Hemen satın almak için bu tıklayabilirsiniz.

6. Tencereler çizilmesin istiyorsanız...

Blender kullanırken çizilme meselesi sık karşılaşılan sorunlardan biri ve hiç kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemez. Ancak Emsan, blender ayağına takılan çizilmeyi önleyici yüzük aparatı ile bu soruna çözüm buluyor. Böylece artık tencerelerinizde de rahatlıkla blender kullanabilirsiniz. Pro-Multimax Blender Seti’nde mikser aparatı, hazne ve blender ayağına ek olarak paslanmaz çelik dilimleme ve rendeleme diskleri de var. Yemek yaparken ellerinizi yormadan kısa sürede aşamaları tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Emsan Multimax Blender Seti, kolay kolay keskinliğini kaybetmeyen ikili tırtıklı bıçağı ile uzun yıllar kullanım imkanı veriyor.

Ayrıntılı bir şekilde incelemek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

7. Hem ekonomik hem de kaliteli...

Bütçenize uygun bir blender seti ararken aynı zamanda güçlü ve kaliteli de olsun diyorsanız Sinbo Multi Blender Seti'ni değerlendirmenizi öneriyoruz. Bütçe dostu bir fiyatla satışa sunulan bu ürün, 1000 watt motor gücü ile yüksek performans sergiliyor. 1 adet hız kademesinin yanında turbo özelliği ile çok daha hızlı sonuç alabilir, smoothieden çorbaya kadar birçok farklı tarif deneyebilirsiniz. 1.5 litrelik hazne kapasitesi ise yeterli miktarda malzemeyi içine alıyor. Ayrıca 800 ml’lik ölçü kabı da var. Kısacası hem ekonomik hem de kaliteli olan bu üründe bir blenderda olması gereken her şey var.

Kararınızı verdiyseniz sizi buraya alalım.

8. Mutfağınızın baş köşesinde yer açın!

Kenwood kMix Blender Seti, mutfağınızın baş köşesinde yerini almaya hazır. Üstün teknoloji ile donatılan bu ürün 5 kademeli hız ayarının yanında turbo özelliğine de sahip. Çok pratik bir şekilde tek bir tuşa dokunarak malzemenin sertliğine göre hız ayarı yapabilirsiniz. Patentli Tribadle 3 açılı bıçak sistemi ile mutfağınızda mükemmel sonuçlar elde etmeniz mümkün. Çoğumuzun bildiği gibi bir blenderin en önemli özelliği, performansı doğrudan etkileyen motor gücü. Peki, Kenwood kMix Blender kaç watt? Ürün, 800 Watt ekstra gücü ile yüksek verim almanızı sağlıyor. Ayrıca özel ezme aparatı ile yemeklerin yanına lezzetli püreler yapabileceğinizi de unutmayın.

Bir tıkla ürüne ulaşabilirsiniz.

9. Son teknolojiyi takip etmek isterseniz...

Teknoloji geliştikçe ürünlerde bulunan donanımlar da artıyor. Braun Multi Quick Blender Seti de teknolojiyi yakından takip eden ürünlerden biri. Yukarı aşağı hareket eden ActiveBlade teknolojisi, en sert gıdalarda bile harika sonuçlar yaratırken Splashcontrol özelliği de sıçrama sorununu çözüyor. Aparat yönünden ise oldukça zengin olduğunu söyleyebiliriz. Kaba parçalama ve jülyen eki, patates kızartması diski, yoğurma kancası ve daha fazlası... Peki, Braun Multi Quick Blender nasıl çalışır? Easy smartspeed, yani tek tuşa basarak çalışan bir mekanizmaya sahip. Böylece tüm kontrol sizde!

Teknoloji harikası bu ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

10. Sert gıdaların korkulu rüyası: Philips Viva Collection Promix El Blenderi

Büyük et parçalarını doğramak oldukça zahmetli bir iş. Philips Promix El Blenderi, XL doğrayıcı ile et ve kuru yemiş gibi en sert gıdaları dahi kolayca parçalayabiliyor. Üçgen şekilli Promix teknolojisi ile çok daha hızlı ve harika sonuçlar almanızı sağlıyor. 800 watt gücündeki üstün performansı ile canınızın çektiği her şeyi hazırlayabilirsiniz, smoothie de dahil. Ayrıca hazırladığınız içecekleri taşınabilir şişesi sayesinde yanınızda getirebilirsiniz. Philips Promix Blender nasıl sökülür, diye merak ediyor musunuz? Çok basit. Tek bir düğmeyle aksesuarları takıp çıkarabiliyorsunuz. Kısa sürede enfes tatlar hazırlamak için denemeye ne dersiniz?

Öyleyse buraya tıklamanız yeterli.

11. Tam bir fiyat performans ürünü: Grundig El Blender Seti

Blender marka tavsiyelerimiz arasında yer alan başka bir firma da Grundig. Mutfağınızda yer verebileceğiniz en pratik ve hesaplı ürünlerden olan Grundig El Blender Seti ile tanışmaya hazır mısınız? "Bu blender ne işe yarar?" diye soracak olursanız hemen yanıtlayalım: 700 watt motor gücü ve ikili bıçağı ile karıştırma, parçalama, çırpma ve rendeleme adımlarını pratik ve başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Gerektiğinde turbo özelliğini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız için bıçakları, paslanmaz çelikten üretilmiş.

1.5 litrelik haznesi, ölçü kabı, mikser ve blender ayağı gibi aksesuarları ile ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilecek Grundig El Blender Seti’ne bir şans vermek isterseniz tıklayabilirsiniz.

12. Pratik yardımcınız: Korkmaz Vertex Multi Blender Set

“Blenderda hangi marka iyi?” sorusunun tek bir cevabı yok ancak bu listeye girebilecek markalardan biri de tabii ki Korkmaz ailesi. Kalitesi, performansı ve dayanıklılığı ile kullanan kişilerden övgüler aldığını söyleyebiliriz. Fındık, ceviz ve badem gibi sert cisimleri toz haline getirme konusunda oldukça yetenekli. Bu başarısı 1300 watt motor gücünden geliyor. 1,5 litre karışım kabı ve 1 litre ölçü kabı bulunuyor. Ölçü kabında dilediğiniz gibi içecek hazırlayabilirsiniz. Ayrıca buz kırma özelliği olduğunu da belirtelim. Peki, Korkmaz Vertex Multi Blender nasıl temizlenir? Ana gövde hariç tüm aparatları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Böylece temizlik için ekstra zamana gerek kalmıyor.

Ürünü incelemek için buraya göz atabilirsiniz.

13. Canlı renkleri ile tezgahınıza çok yakışacak!

İşlevselliğin yanında şık bir tasarımla donatılmış bir ürün, tezgahınıza farklı hava katabilir. Siz de dizayna önem veriyorsanız Stilevs Limitless El Blender Seti’ni tercih edebilirsiniz. Dört farklı renk çeşidi arasından hoşunuza gideni seçin. Biraz da "Stilevs Blender ne işe yarıyor?" sorusunun yanıtından bahsedelim kısaca. Paslanmaz çelikten oluşan 4 kanatlı blender ve robot bıçağı çift çırpıcı mikser aparatı ile kısa sürede yemeklerinizin hazır olmasını sağlıyor. Ayrıca 2000 wattlık yüksek performansıyla mutfağınızda keyifli dakikalar geçirmenize yardımcı olur.

Bu muhteşem set için buraya tıklayabilir, hemen aşağıdan blender önerilerini incelemeye devam edebilirsiniz.

14. Yemekleriniz ona emanet...

Araştırma yaparken değerlendirmeniz gereken ürünler arasında Beko Bkk El Blender Seti de yer almalı bizce. Beko, mutfak aletlerinde kalitesiyle uzun ömürlü kullanım imkanı veriyor. Ürün, tüm blender setlerinde bulunan aparatlara sahip. Aynı zamanda bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Artık elinizde rende ile uğraşmanıza gerek yok. Çünkü rende aparatı ve 1000 watt gücündeki motoru ile saniyeler içinde bu işi hallediyor. 2 kademeli hız ayarı ve elbette ki turbo özelliği bulunuyor. 900 ml hazne kabı, sağlam yapısıyla kırılmayı da engelliyor.

Beko Bkk El Blender Seti için tıklayın.

15. Schafer Meister Multi Blender Set ile hala tanışmadınız mı?



Memnun kalacağınızı düşündüğümüz ürünlerden biri de Schafer Meister Multi Blender. Hem performansı hem de fiyatıyla ideal bir blender seti. Ölçü kabı ve doğrayıcı hazne altında bulunan kaymaz tabanı sayesinde tek elinizi kullanmanız yeterli. Ayrıca her iki kaba ait kapakları ile hazırladığınız malzemeyi içinde saklayabilirsiniz. 1200 Watt motor gücü, 3 kademeli hız ayarı ve turbo fonksiyonu bulunan Schafer Meister Multi Blender Set’inde aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizması da geliştirilmiş. Böylece motorla ilgili oluşabilecek endişeler ortadan kalkmış oluyor.

Güvenle kullanabileceğiniz bu setin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.