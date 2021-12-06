Böyle pişirdiğinizde şişkinlik yapmıyor! Usta şeflere taş çıkarttıran sütlü kuru fasulye tarifi

Sütlü kuru fasulye tarifi, klasik tarifleri unutturacak bir lezzete sahip. Süt, fasulyelerin dağılmasını önlediği için o hep arzu ettiğiniz lokum gibi ve tane tane kuru fasulye yemeğini pişirebiliyorsunuz. Üstelik fasulyeyi sütle pişirdiğinizde muhtemel şişkinlik hissi ve sindirim problemlerini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hadi, tarife geçelim.

MALZEMELER

HAZIRLANIŞ

Kuru fasulyeleri yıkayıp bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su koyup 1 gece bekletin. Bekletemeyecekseniz düdüklü tencerede ön pişirme yapabilirsiniz.

Bir gece önceden ıslatıp beklettiğiniz fasulyelerin suyunu süzün.

İçine 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı su ekleyip kapağını kapatarak 1 saat kadar dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz fasulyeyi ara ara karıştırarak ve üzerinde oluşan köpüğü alarak orta ateşte 10-15 dakika, fasulyeler yumuşayana kadar kaynatın.

İstenen kıvama geldiğinde fasulyeyi ocaktan alıp süzün.

Soğanı yemeklik küp küp doğrayın.

Domatesleri ise minik minik doğrayabilir ya da rendeleyebilirsiniz.

Ayrı bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı koyup soğanları ekleyin. Soğanların rengi değişene kadar kavurun.

Soğanlar yeterince kavrulduğunda salçayı da ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

Ardından hazırladığınız domatesleri de tencereye alın ve domatesler şekillerini kaybedip erimeye başlayıncaya kadar karıştırın.

Bu aşamada tencereye sütünü süzdüğünüz fasulyeleri ve 2 su bardağı kadar suyu ekleyin.

Lezzetlendirmek için karabiber, tuz ve limon suyunu da ekleyin. Damak tadınıza göre kimyon da ekleyebilirsiniz.

Fasulye 5 dakika kadar piştikten sonra kurutulmuş acı biberleri ve doğranmış sucukları da ekleyerek yemeğinizi pişmeye bırakın.

Sucuk yerine kuşbaşı et ya da pastırma da kullanabilirsiniz. Kullanmak istemiyorsanız sucuk, pastırma ya da eti tarife dahil etmeyebilirsiniz.

Yaklaşık 15-20 dakika yemeğinizi pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!



