Mutlu Aile Tablosu konusu nedir? Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Mutlu Aile Tablosu filminin türü komedidir. Film oyuncu kadrosuyla dikkat çekmektedir. Peki Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kimlerdir? Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mutlu Aile Tablosu filminin konusu şu şekildedir:

Girdiği hiçbir işte başarılı olamayan Rıfat, kendisini sabırla bekleyen Nalan'ın kavuşması bir anda ortaya çıkan miras sonrasında işlerin karışmasıyla ertelenir. Miras haberi ile birlikte yıllardır hayalini kurdukları mutlu yaşama yaklaştıklarını zanneden Rıfat ve Nalan, mirasın ne olduğunun ortaya çıkmasıyla kendilerini geri dönemeyecekleri bir macerada bulur.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mutlu Aile Tablosu filminin oyuncuları:

İnan Ulaş Torun

Seda Türkmen

Cemil Şahin

Ceyda Olguner

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

2021 yapımı yerli komedi filmi Mutlu Ailke Tablosu yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı yapmıştır.

