Mutlu Aile Tablosu konusu nedir? Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Mutlu Aile Tablosu filminin türü komedidir. Film oyuncu kadrosuyla dikkat çekmektedir. Peki Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kimlerdir? Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...
Mutlu Aile Tablosu filminin konusu şu şekildedir:
Girdiği hiçbir işte başarılı olamayan Rıfat, kendisini sabırla bekleyen Nalan'ın kavuşması bir anda ortaya çıkan miras sonrasında işlerin karışmasıyla ertelenir. Miras haberi ile birlikte yıllardır hayalini kurdukları mutlu yaşama yaklaştıklarını zanneden Rıfat ve Nalan, mirasın ne olduğunun ortaya çıkmasıyla kendilerini geri dönemeyecekleri bir macerada bulur.
Mutlu Aile Tablosu filminin oyuncuları:
İnan Ulaş Torun
Seda Türkmen
Cemil Şahin
Ceyda Olguner
2021 yapımı yerli komedi filmi Mutlu Ailke Tablosu yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı yapmıştır.
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